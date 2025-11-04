Gustavo Marangoni: “El triunfo de Milei consolida un liderazgo personalista, pero no resuelve los desafíos económicos”

Gustavo Marangoni fue entrevistado en Libertad de Opinión, donde analizó el resultado de las elecciones en las que La Libertad Avanza obtuvo un contundente triunfo a nivel nacional.

En su análisis, Marangoni sostuvo que el presidente Javier Milei “busca darle mayor uniformidad a su gabinete” tras la victoria, en el marco de “un esquema carismático y personalista”. “El jefe es él, y en su gobierno no hay camino del medio —ni fuera ni dentro—. Es un liderazgo binario”, afirmó.

El politólogo consideró que el oficialismo logró capitalizar el voto plebiscitario en torno a la figura presidencial: “Cuando Milei encabezó la campaña, incluso candidatos desconocidos obtuvieron resultados muy altos. La conclusión es evidente: ganó Milei”.

No obstante, Marangoni advirtió que el desafío ahora es “administrar la victoria”, del mismo modo que el mandatario supo capitalizar derrotas anteriores. “En política lo más importante no es solo ganar, sino qué se hace con ese resultado”, señaló.

En cuanto a la economía, el analista fue claro: “Los problemas siguen siendo los mismos. El tipo de cambio está desfasado, las tasas de interés son insostenibles y la economía está en recesión”. Según explicó, el voto a La Libertad Avanza se sostuvo “en dos temores: el del pasado y el del futuro”.

Finalmente, Marangoni concluyó que el triunfo electoral funciona “como un anabólico político, una vitamina que puede ayudar, pero que no resuelve por sí misma los desafíos estructurales del país”.