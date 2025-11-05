Santa Fe: un muchacho fue detenido cuando lanzaba envoltorios de marihuana a una cárcel

En un insólito hecho, personal policial detuvo a un joven de 23 años cuando intentaba lanzar envoltorios de marihuana a un penal. Se le secuestró una gomera y seis envoltorios con droga.

Hoy 08:15

Un hombre de 23 años fue detenido cuando intentaba ingresar droga al penal de las Flores con una gomera. La detención se produjo tras un aviso al 911 por parte de vecinos alertados por la situación.

Matías Retamoso, jefe de la agrupación Cuerpos de la Unidad Regional 1, confirmó a Cadena 3 la intervención policial. Al acercarse al lugar, los efectivos lograron detener al individuo que, al ver la presencia de los uniformados, intentó huir rápidamente.

Durante la requisa, se le incautaron seis envoltorios que contenían una sustancia vegetal con características y aroma similar a la marihuana, además de la gomera utilizada para lanzar los elementos al interior del penal.

Este incidente subraya el compromiso de las autoridades en la lucha contra el tráfico de drogas y la colaboración de la comunidad al reportar actividades sospechosas.