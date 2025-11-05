Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 NOV 2025 | 23º
X
Regionales

Santa Fe: un muchacho fue detenido cuando lanzaba envoltorios de marihuana a una cárcel

En un insólito hecho, personal policial detuvo a un joven de 23 años cuando intentaba lanzar envoltorios de marihuana a un penal. Se le secuestró una gomera y seis envoltorios con droga.

Hoy 08:15

Un hombre de 23 años fue detenido cuando intentaba ingresar droga al penal de las Flores con una gomera. La detención se produjo tras un aviso al 911 por parte de vecinos alertados por la situación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Matías Retamoso, jefe de la agrupación Cuerpos de la Unidad Regional 1, confirmó a Cadena 3 la intervención policial. Al acercarse al lugar, los efectivos lograron detener al individuo que, al ver la presencia de los uniformados, intentó huir rápidamente.

Durante la requisa, se le incautaron seis envoltorios que contenían una sustancia vegetal con características y aroma similar a la marihuana, además de la gomera utilizada para lanzar los elementos al interior del penal.

Este incidente subraya el compromiso de las autoridades en la lucha contra el tráfico de drogas y la colaboración de la comunidad al reportar actividades sospechosas.

TEMAS Santa Fe

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Aprehendieron a un joven acusado de robar una motoguadaña en La Aguada
  2. 2. Tragedia: un avión de carga se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional de Kentucky
  3. 3. El Gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para civiles: cuáles son los requisitos
  4. 4. Bizarrap anunció la nueva Music Session con Daddy Yankee: cuándo se estrena
  5. 5. "Los últimos cambios en el gabinete son un refuerzo del poder de los hermanos Milei"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT