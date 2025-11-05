Sora, la nueva app de OpenAI para crear vídeos con IA: enterate cómo funciona

La herramienta ya está disponible en Android tras su éxito en iOS (más de un millón de descargas en cinco días). Podés generar, compartir y “remezclar” vídeos desde tu móvil.

OpenAI vive una semana cargada de novedades. Luego de anunciar su divorcio de Microsoft, la reorganización de su estructura y un acuerdo millonario con Amazon; la organización especializada en Inteligencia Artificial lanzó Sora en Android.

El despliegue en ese sistema operativo —el más popular en el mundo, que corre en cerca de ocho de cada 10 smartphones— ocurre tras la llegada de la aplicación Sora a iOS, a fines de septiembre. En ese entorno, el despliegue fue un boom: en apenas cinco jornadas, alcanzó el millón de descargas.

Con esa marca, la app de Sora superó un récord de su “hermano mayor”, ChatGPT, que cuando inició su recorrido en noviembre de 2022 también había llegado a esa cifra en cinco días, pero con algunas horas extra.

La que sigue es la descripción oficial en las tiendas de apps: “Sora es una nueva aplicación creativa que convierte textos e imágenes en videos hiperrealistas con sonido gracias a los últimos avances de OpenAI. Una sola frase puede convertirse en una escena cinematográfica, un corto de animé o una remezcla del video de un amigo”. Agregan: “Si podés escribirlo, podés verlo, editarlo y compartirlo”. Aquello de compartir es clave.

Es importante tener en cuenta que la herramienta que acaba de lanzarse en Android, en mercados seleccionados, no es meramente un generador de videos. En cambio, es una aplicación móvil que combina esa función con las características de una red social.

En la práctica, reúne las capacidades del generador de OpenAI —Sora 2, en este caso— con las características de los entornos en línea participativos. En ese sentido, se destaca la presencia de un feed con contenido en el que es posible publicar videos y ver los que suben otros usuarios.