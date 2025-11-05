"Mi lugar seguro": Marta Fort recordó a su padre Ricardo en el día de su cumpleaños

La modelo le dedicó una emotiva carta abierta a su padre, quien habría cumplido 57 años. En el mensaje, compartió una reflexión sobre su presente y una conmovedora confesión que evidencia cuánto lo extraña.

Hoy 14:00

El 5 de noviembre, Ricardo Fort hubiese cumplido 57 años y Marta Fort, su hija, lo recordó en sus redes sociales con un emotivo mensaje. La modelo compartió un video junto a su hermano Felipe y su papá en una fiesta de Navidad, donde la felicidad fue la protagonista indiscutida.

“Este último tiempo estuve un poco más ausente en las redes, ya que estuve con una mezcla de emociones”, comenzó el mensaje que escribió Martita sobre el video. Y siguió: “Hace poco viví muchos cambios que me hicieron sentir, por un lado, muy feliz, pero por otro en un estado de melancolía, depresión y con dudas constantes”.

Con el dolor de una joven que perdió a su padre con tan solo tenían 9 años, siguió el relato de sus emociones más recientes: “Me mudé, empecé a adentrarme en la empresa familiar, cumplí logros personales y laborales que jamás hubiera imaginado, y crecí mucho en ese sentido. Pero, por otro lado, hay una persona con las que me hubiera gustado compartir esta nueva etapa que hoy no está a mi lado. Siendo una de ellas, una figura tan importante como mi papá”.

“A veces me encuentro sola, con miedo, con incertidumbre sobre lo que se viene. Son esos momentos en los que más lo extraño, en los que más necesito tener a alguien con quien contar, con quien encontrar mi lugar seguro”, escribió abriendo su corazón en las redes sociales.

Y continuó: “El pensamiento de cómo hubiera reaccionado, qué me diría o qué sentiría al verme hoy, me acompaña todo el tiempo. Suelo reprimir mis sentimientos, pero nunca estuve tan sensible con este tema como ahora”. La fecha, una vez más, golpeando más fuerte en los sentimientos de la influencer revolviendo sin querer las heridas.

“Hoy, en el día de su cumpleaños, quiero recordarlo de esta manera: dejando en claro que no importa cuánto tiempo pase, siempre lo voy a seguir recordando. Siempre voy a tener la necesidad de recurrir a mi papá en los momentos importantes y me alegra que ustedes también sigan manteniendo vida su imagen en el día a día”, cerró su reflexión, antes de despedirse acorde a la ocasión: con un “Feliz cumpleaños” junto a un emoji de corazón rodeado de fuego.

Siempre que pueden, los mellizos mantienen viva su memoria en las redes sociales, pero Marta se animó a hablar en profundidad acerca de la relación que tenía con su padre antes de su fallecimiento y cómo fue el proceso que llevaron adelante para afrontar esta noticia. La hija del empresario chocolatero, meses atrás, estuvo al aire deDDM (América TV) y habló con Mariana Fabbiani.

“Yo creo que en principio fue un impacto, pero igualmente fue muy gradual la cuestión. Lo veníamos visitando en el hospital, nos venían preparando con su diagnóstico, con psicólogos. Obviamente, fue muy duro el post, pero no nos tomó de sorpresa”, recordó acerca de los meses previos a su fallecimiento.

“Antes de que estuviera en el hospital y quedara internado, lo veíamos todos los días andando por casa, quejándose, con dificultades”, contó acerca de los momentos previos a que sea internado en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo. “Él no quería morir, pero tampoco quería seguir así”, acotó con tristeza en la voz.

Lejos de lo que pueden pensar muchos, los excesos y la vida de millonaria no marcaron sus primeros años de vida: “Tuve una infancia muy normal, capaz mis amigos se reían porque íbamos a almorzar a dos cuadras del colegio y estaba lleno de seguridad atrás”.

“Me gusta recordarlo en sus buenos momentos, en sus etapas más vitales, los viajes que hacíamos, como nos reíamos, esta constante actividad disparatada, era un personaje y te cagabas de risa. En los momentos buenos, cuando estábamos los tres”, contó acerca de los recuerdos que tiene de su padre. Y agregó: “Era muy cariñoso, con nosotros, con la familia”.

“Lo visito (en el cementerio) en fechas puntuales, en su cumpleaños o el 25 de noviembre, cuando fallece y obviamente no está la presencia física, que se extraña, pero yo estoy bien como estoy. Nunca me sentí alejada de él porque por más que no este su físico siempre tuve mi forma de sentirme guiada por él y siento que siempre estuve bastante acompañada, no siento ese hueco, lo supe madurar y racionalizar”, cerró la joven de apenas 21 años.