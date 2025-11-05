Gallardo analiza volver a la línea de cinco para el Superclásico ante Boca

El DT de River evalúa repetir el esquema que le dio resultado en la última visita a la Bombonera. La recuperación de Driussi será clave para definir el dibujo táctico.

Hoy 14:59

En una semana cargada de tensión y decisiones importantes, Marcelo Gallardo empieza a delinear el equipo de River Plate que enfrentará a Boca Juniors este domingo, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. En busca de solidez y equilibrio, el Muñeco analiza volver a utilizar una línea de cinco defensores, esquema que le dio buenos resultados en la Bombonera el año pasado.

La posibilidad de sumar un marcador central más depende, en parte, de la recuperación física de Sebastián Driussi, quien podría acompañar a Maximiliano Salas en la ofensiva. Si el exdelantero de Austin FC no llega al 100%, Gallardo optaría por un solo punta y reforzaría el fondo con Juan Carlos Portillo como tercer central, dejando su lugar en el mediocampo a Enzo Pérez.

Portillo, que debutó como zaguero en River, podría ser una pieza clave por su polifuncionalidad, ya que permite modificar el esquema durante el partido sin necesidad de cambios. Otra variante que el DT evalúa es la inclusión de Paulo Díaz, quien podría ingresar en lugar del lesionado Facundo Colidio para completar la defensa junto a Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero.

La idea de la línea de cinco no es nueva. En la última visita a la Bombonera, River se impuso 1-0 con gol de Manuel Lanzini, en un planteo similar con tres centrales y dos carrileros. Aquel triunfo dejó buenas sensaciones, y Gallardo podría repetir la receta en un escenario donde no hay margen de error.