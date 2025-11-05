Leandro Paredes será titular por primera vez en un Superclásico entre Boca y River

El campeón del mundo vivirá un momento especial este domingo en la Bombonera: debutará como titular en el duelo más pasional del país, doce años después de su estreno en esta clase de partidos.

El próximo domingo, la Bombonera será testigo de un partido con sabor a historia. Leandro Paredes, referente y capitán del equipo que dirige Claudio Úbeda, tendrá su primera titularidad en un Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, en lo que será un hito personal dentro de su extensa carrera.

Aunque parezca increíble, el campeón del mundo con la Selección Argentina aún no había tenido la chance de iniciar un clásico desde el arranque. Su debut en esta clase de duelos fue el 28 de octubre de 2012, con apenas 18 años, cuando Julio César Falcioni lo mandó a la cancha en el Monumental. Boca caía 2-1, pero el joven Paredes se animó a pedir la pelota y participó en la jugada del empate de Walter Erviti sobre la hora.

Meses más tarde volvió a enfrentar al “Millonario”, esta vez bajo la conducción de Carlos Bianchi, ingresando en el segundo tiempo de un 1-1 en La Boca. Después de esos inicios prometedores, su carrera tomó vuelo: Roma, PSG, Juventus y la gloria máxima con la Scaloneta en el Mundial de Qatar 2022, antes de concretar su esperado regreso al club de sus amores.

Hoy, con 31 años, Paredes se encuentra en plenitud y con un rol protagónico en el mediocampo xeneize. Su jerarquía, visión de juego y liderazgo serán claves para Boca en un duelo donde buscará imponer presencia ante River. Será, sin dudas, una cita especial: la primera vez que el mediocampista saldrá desde el vestuario titular a disputar el Superclásico argentino.