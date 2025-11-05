Ingresar
Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 23:04

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Jueves 6 de noviembre:

de 08:30 a 11:30 hs afectando a los barrios Centro (sector este), Villa Unión, Salido y Dorrego de la ciudad de La Banda

de 09:30 a 12:30 hs afectando a la localidad de Maco (dpto. Capital)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a la ciudad de Pinto

de 13:30 a 15:30 hs afectando al barrio Centro de la ciudad de La Banda (comprendido entre Rivadavia, Absalón Rojas, Sarmiento y Ameghino). 

Viernes 7 de noviembre:

de 07:30 a 10:30 hs afectando a las localidades de Los Soria, Los Acosta, Chaupi Pozo, Ardiles y Los Díaz (dpto. Banda)

de 08:30 a 11:30 hs afectando a los barrios René Favaloro y General Paz de la ciudad Capital

de 14:30 a 17:30 hs afectando a las localidades de Medio Mundo, Pozo Cavado, Villa Guasayán, Las Talitas y sus zonas rurales aledañas (dpto. Guasayán).

TEMAS Edese

