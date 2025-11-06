Ingresar
El tiempo para este jueves 6 de noviembre en Santiago del Estero: anticipan cielo cubierto, máxima de 25º y probables tormentas hacia la noche

Será otra jornada agradable. Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Hoy 05:40

Santiago del Estero tendrá otro día con las nubes como protagonistas. Sí, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional en su página web, la jornada de este jueves 6 de noviembre de 2025 transcurrirá con cielo cubierto durante gran parte del día, una máxima que escalaría hasta los 25 grados y vientos del sector noreste.

En su reporte, el organismo nacional no descarta la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas en horas de la noche, las cuales, de producirse podrían mantenerse durante la madrugada y la mañana del viernes, día para el cual se pronostican vientos y una máxima de 26 grados.

Si miramos un poco más allá, el SMN precisa que el fin de semana transcurrirá con jornadas agradables: el sábado la máxima rondaría los 26 grados y el domingo los 30.

Recuerda que puedes seguir todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.

