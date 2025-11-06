Empujó a un policía desde tres metros de altura para evitar ser detenido y terminó tras las rejas

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Sargento Cabral, en Córdoba. El agente sufrió heridas en la espalda, mientras que el agresor tenía pedido de captura y medidas de restricción vigentes.

Hoy 09:07

Un hombre con pedido de captura fue detenido luego de protagonizar un violento episodio en el barrio Sargento Cabral, de la ciudad de Córdoba, donde empujó a un policía desde tres metros de altura para evitar ser arrestado.

Todo ocurrió alrededor de las 20:30 del martes, en una vivienda ubicada en calle Florencio Sánchez al 3100, cuando una mujer alertó al 911 por la presencia de la expareja de su hija, sobre quien pesaban medidas de restricción por conflictos familiares.

Según informó La Voz, cuando los efectivos llegaron al lugar, el sospechoso intentó escapar ocultándose en el techo de la casa. En ese momento, los uniformados intentaron detenerlo, pero se produjo un forcejeo y el acusado empujó a uno de los policías, que cayó desde unos tres metros de altura.

El agente fue trasladado de inmediato al Policlínico Policial, donde recibió atención médica y quedó en observación por las heridas sufridas en la espalda. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.

En tanto, el sospechoso fue finalmente reducido y detenido. Las autoridades confirmaron luego que contaba con pedido de captura y antecedentes por incumplir las medidas judiciales impuestas. Tras su arresto, fue trasladado a la sede de la Unidad Judicial, donde quedó a disposición de la Justicia.