Fin del misterio: el superclásico entre Boca y River ya tiene árbitro confirmado

Se enfrentarán el domingo a las 16:30 por la 15° fecha del Torneo Clausura, en un partido clave para la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Hoy 10:59

Se confirmó que el árbitro para el próximo domingo en el superclásico entre Boca y River será Nicolás Ramirez. Así lo confirmó la AFA sobre el partido que tendrá acción a las 16.30 hs en el estadio de la Bombonera.

El árbitro que dirigió la final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia tendrá su tercera experiencia entre los dos clubes más importantes del país.

Lo acompañará como asistente 1 Juan Pablo Belatti, el asistente 2 Pablo González y el cuarto árbitro estará a cargo de Pablo Giménez. En el VAR Hector Paletta y en el AVAR Sebastían Habib.

