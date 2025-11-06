Ingresar
El dólar blue cerró a $1.435 y registró una leve baja del 0,35%

La cotización paralela retrocedió este jueves y se ubicó en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta. En tanto, las cotizaciones financieras y el dólar oficial se mantuvieron estables.

Hoy 19:09

El dólar blue cerró la jornada de este jueves con una baja del 0,35%, cotizando a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, según relevamientos en el mercado informal.

Por su parte, el dólar oficial se mantuvo sin cambios, en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, mientras que las versiones financieras registraron leves variaciones.

El dólar MEP cerró en $1.478,30 para la compra y $1.481,70 para la venta, con una suba del 0,06%, y el contado con liquidación (CCL) se mantuvo estable en $1.497,10 y $1.498,80, respectivamente.

El dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior, se ubicó en $1.917,50, sin variaciones. En tanto, el dólar cripto (USDT) cotizó a $1.472,04 para la compra y $1.494,76 para la venta, con una baja del 0,34%.

