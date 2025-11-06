Trascendieron los motivos por los cuales Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity

La joven abandonaría el formato para priorizar su familia con el futbolista. Cuándo sería su último día de grabación en el reality culinario.

Hoy 12:21

Hace varias semanas trascendió que Valentina Cervantes, participante de MasterChef Celebrity (Telefe), no mantendría una buena relación con Wanda Nara. Ahora, tras protagonizar un incómodo momento con la conductora, la actual pareja de Enzo Fernández habría decidido abandonar el reality culinario.

El conflicto entre ambas habría comenzado luego de que la mediática le enviara, tiempo atrás, un mensaje al futbolista de la Selección Argentina, con quien la joven de 25 años tiene dos hijos: Olivia y Benjamín.

Desde entonces, los seguidores del reality prestan especial atención a cada interacción que mantienen e incluso, muchos destacaron que la conductora suele mencionar con frecuencia a Enzo, mientras que Cervantes procura evitar dar detalles en sus respuestas.

Wanda, por su parte, negó rotundamente haber mantenido contacto con el deportista, y Valentina aclaró que no tiene ningún conflicto con la conductora, además de asegurar que nunca tuvo conocimiento de un supuesto mensaje dirigido a su pareja.

No obstante, tras un nuevo y tenso cruce al aire en MasterChef Celebrity, donde Wanda Nara volvió a sacar el tema a relucir, Valentina habría decidido dar por finalizada su participación en el certamen culinario, siendo el 10 de noviembre la fecha prevista para su última grabación.

Según informó Ángel de Brito en LAM (América TV), la producción recortó el fragmento más incómodo del intercambio para disimular los chispazos que se produjeron durante la grabación: "Wanda se hizo la picante y Valu, que no es ninguna gila, le contestó más picante pero se vio como una cosa lavadita. Está editadito".

No obstante, la razón detrás de la decisión de Valentina Cervantes estaría vinculada a un pedido especial de Enzo Fernández, quien actualmente reside en Inglaterra por sus compromisos profesionales con el club Chelsea.

"Le pidió que se vuelva, que no aguanta más y que se tome el avión, y ella accedió", planteó el conductor.

Acto seguido, Yanina Latorre señaló que el futbolista tiende a ser celoso cuando se trata de la madre de sus hijos y reveló que la pareja había llegado a un acuerdo para que ambos pudieran enfocarse en sus agendas laborales, manteniendo una dinámica de parentalidad compartida a distancia tras la reconciliación.

"El arreglo era que el bebé se quedará acá con ella porque es muy chiquito y la nena, que es más grande y va al colegio, se quedará con su papá en Europa, y una niñera que la tiene desde que nació, viniendo de vez en cuando para ver a su mamá (Valentina)", detalló.

Sin embargo, la visita de Olivia al país por el Día de la Madre para pasar tiempo con Valentina habría modificado los planes del futbolista y su pareja, ya que la pequeña habría manifestado su deseo de quedarse en Argentina, ya que suele extrañarla mucho cuando está en Inglaterra.

Por este motivo, Valentina y Enzo adoptarían una nueva dinámica familiar con el objetivo de fortalecer su vínculo y brindar mayor estabilidad a los dos hijos que tienen en común.

"La familia queda muy separada. Entonces, se vuelven todos para Europa", concluyó Latorre.