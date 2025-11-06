Ya van nueve torneos sin títulos de los cinco equipos grandes

La Lepra sumó su primera estrella en la historia y jugará la Copa Libertadores del año próximo.

La victoria de Independiente Rivadavia ante Argentinos Juniors por penales en la final de la Copa Argentina hizo que el conjunto mendocino se sumara a la lista de campeones del fútbol argentino y estirara una racha de nueve torneos locales sin festejos de ninguno de los cinco grandes.

La Lepra sumó su primera estrella en la historia y jugará la Copa Libertadores del año próximo. Por ahora, es uno de los tres clasificados, ya que los otros son Platense (por haber ganado el Apertura) y Rosario Central, que se impuso en la tabla anual.

Con esta vuelta olímpica de Independiente, los reconocidos cinco grandes del fútbol local vuelven a ver cómo un equipo festeja, mientras ellos llevan nueve certámenes sin conquistas. El último que gritó campeón fue River, cuando le ganó la Supercopa Argentina 2023 (disputada en 2024) a Estudiantes por 2-1.

Desde entonces, salieron campeones:

Estudiantes de la Copa de la Liga 2024

Central Córdoba de la Copa Argentina 2024

Vélez de la Liga Profesional 2024

Estudiantes del Trofeo de Campeones 2024

Talleres de la Supercopa Internacional 2023

Platense del Apertura 2025

Vélez de la Supercopa Internacional 2024

Vélez de la Supercopa Argentina 2024

Independiente Rivadavia de la Copa Argentina 2025

Además de River, que dio la vuelta olímpica en 2024, los otros grandes llevan más tiempo sin poder celebrar en competiciones locales. Boca ganó su última estrella en marzo de 2023, cuando obtuvo la Supercopa Argentina 2022 ante Patronato. Racing, que viene de levantar la Recopa Sudamericana este año y la Sudamericana en 2024, festejó frente a Boca en la Supercopa Internacional 2023 que se jugó en enero.

En cambio, San Lorenzo e Independiente llevan bastante más tiempo sin alegrías. El Ciclón sumó una estrella por última vez en febrero de 2016, cuando goleó a Boca por 4-0 y alzó la Supercopa Argentina 2015, mientras que el Rojo no festeja desde el Apertura 2002, aunque en 2017 conquistó la Copa Sudamericana y posteriormente, en 2018, la Copa J.League-Sudamericana (anteriormente llamada Suruga Bank).