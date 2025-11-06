Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 NOV 2025 | 25º
X
Somos Deporte

Ya van nueve torneos sin títulos de los cinco equipos grandes

La Lepra sumó su primera estrella en la historia y jugará la Copa Libertadores del año próximo.

Hoy 12:34
Independiente Rivadavia festejo

La victoria de Independiente Rivadavia ante Argentinos Juniors por penales en la final de la Copa Argentina hizo que el conjunto mendocino se sumara a la lista de campeones del fútbol argentino y estirara una racha de nueve torneos locales sin festejos de ninguno de los cinco grandes.

La Lepra sumó su primera estrella en la historia y jugará la Copa Libertadores del año próximo. Por ahora, es uno de los tres clasificados, ya que los otros son Platense (por haber ganado el Apertura) y Rosario Central, que se impuso en la tabla anual.

Con esta vuelta olímpica de Independiente, los reconocidos cinco grandes del fútbol local vuelven a ver cómo un equipo festeja, mientras ellos llevan nueve certámenes sin conquistas. El último que gritó campeón fue River, cuando le ganó la Supercopa Argentina 2023 (disputada en 2024) a Estudiantes por 2-1.

Desde entonces, salieron campeones:

  • Estudiantes de la Copa de la Liga 2024
  • Central Córdoba de la Copa Argentina 2024
  • Vélez de la Liga Profesional 2024
  • Estudiantes del Trofeo de Campeones 2024
  • Talleres de la Supercopa Internacional 2023
  • Platense del Apertura 2025
  • Vélez de la Supercopa Internacional 2024
  • Vélez de la Supercopa Argentina 2024
  • Independiente Rivadavia de la Copa Argentina 2025

Además de River, que dio la vuelta olímpica en 2024, los otros grandes llevan más tiempo sin poder celebrar en competiciones locales. Boca ganó su última estrella en marzo de 2023, cuando obtuvo la Supercopa Argentina 2022 ante Patronato. Racing, que viene de levantar la Recopa Sudamericana este año y la Sudamericana en 2024, festejó frente a Boca en la Supercopa Internacional 2023 que se jugó en enero.

En cambio, San Lorenzo e Independiente llevan bastante más tiempo sin alegrías. El Ciclón sumó una estrella por última vez en febrero de 2016, cuando goleó a Boca por 4-0 y alzó la Supercopa Argentina 2015, mientras que el Rojo no festeja desde el Apertura 2002, aunque en 2017 conquistó la Copa Sudamericana y posteriormente, en 2018, la Copa J.League-Sudamericana (anteriormente llamada Suruga Bank).

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Histórico: Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina desde los penales
  2. 2. Adorni y Santilli reactivan el diálogo con los gobernadores aliados para avanzar en las reformas de Milei
  3. 3. Franco Colapinto y una cena especial antes del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1
  4. 4. El tiempo para este jueves 6 de noviembre en Santiago del Estero: anticipan cielo cubierto, máxima de 25º y probables tormentas hacia la noche
  5. 5. Un añatuyense detenido por el caso de la avioneta narco que cayó en Rosario de la Frontera
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT