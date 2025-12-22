Se conocieron las identidades de los cinco muertos en la tragedia vial de Ruta 9

El accidente ocurrió este lunes y también hubo personas heridas que las trasladaron al hospital de Termas.

Hoy 19:19

Una tragedia absoluta sacudió este lunes al mediodía a Santiago del Estero. Un violento choque sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura de la localidad de El Naranjito, dejó como saldo cinco personas fallecidas, entre ellas una menor de edad, y varios heridos, algunos en grave estado. En las últimas horas, fueron confirmadas oficialmente las identidades de las víctimas fatales, mientras la investigación avanza para esclarecer las causas del siniestro.

El hecho ocurrió alrededor de las 13, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 57, e involucró a una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Volkswagen Voyage. El impacto fue de tal magnitud que el escenario resultó devastador y obligó a interrumpir la circulación durante varias horas.

Las víctimas fatales

Según el parte oficial, las personas fallecidas son:

Pablo Ovejero, de 57 años, conductor del Volkswagen Voyage, domiciliado en Villa Balnearia.

Ramón Marcelo Bulacio, de 64 años, domiciliado en Villa Balnearia.

Arnaldo Andrés Alderete, de 32 años, con domicilio en Brea Puñuna, departamento Río Hondo.

Liliana Fernández Álvarez, de 29 años, domiciliada en Chañar Pozo de Abajo, hallada sin vida en el interior del automóvil.

Una menor de edad, cuya identidad aún es materia de verificación oficial, tratándose de Sofía Martina Veliz (10) o Luna Valentina Veliz (8), ambas con domicilio en Ostende, provincia de Buenos Aires.

Heridos y sobrevivientes

Como persona lesionada fue identificada Andrea Micaela Bulacio (31), domiciliada en Ostende, Buenos Aires, quien fue encontrada con vida y trasladada de urgencia a un centro de salud.

En tanto, en la camioneta Toyota Hilux se movilizaban Eduardo Palomino, domiciliado en Chañar Pozo de Arriba, y Liter Octavio Corregidor (55), con domicilio en la zona de Haipapuca, departamento Río Hondo. Ambos resultaron con vida, según la información preliminar.

En el lugar trabajaron intensamente personal policial, Criminalística y Bomberos Voluntarios de Termas de Río Hondo, realizando pericias y tareas de rescate.