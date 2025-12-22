Imputaron a la conductora que transitó por la peatonal Tucumán en automóvil

La infractora fue identificada como Nathalie Bettina del Rosario Pereyra, según informó el municipio de la Capital en un comunicado.

A partir de la viralización en redes sociales de la temeraria conducta asumida por una automovilista, quien divulgó su circulación por Peatonal Tucumán desde calle Jujuy hasta calle Salta, las autoridades municipales actuaron de oficio y con colaboración de la Policía de la Provincia, se identificó a la infractora como Nathalie Bettina del Rosario Pereyra, quien en la ocasión se encontraba al mando de un rodado dominio AD399JI.

Elevado el informe pertinente practicado por la Dirección de Tránsito Municipal a la Fiscal del Tribunal de Faltas Municipal, María del Carmen Carpintero, dispuso la imputación de la nombrada por las infracciones a los arts. 98, 145 y 22 del Código de Faltas Municipal por conducción peligrosa, imprudente y falta de respeto a la autoridad, aconsejando la aplicación del art. 20 del mismo Código, lo que implica la inmediata suspensión de la licencia de conducir de la imputada.

Las actuaciones fueron remitidas al Juez de Faltas Municipal para la citación de la infractora a fin de que ejerza su defensa.