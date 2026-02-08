Termas: detuvieron a la supuesta agresora de una bebé de 4 meses

Fue aprehendida en pleno evento público, cuando efectivos realizaban recorridos preventivos y advirtieron que la mujer contaba con pedido de detención vigente.

En la madrugada de este domingo 8 de febrero, personal policial detuvo a Araceli Ovejero Yoselin (23), imputada por el grave ataque contra una bebé de 4 meses ocurrido días atrás en la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

La aprehensión se concretó alrededor de las dos, en el sector del Playón Kori Killa – Parque Güemes, donde se desarrollaba la Fiesta de la Cerveza Artesanal, cuando efectivos realizaban recorridos preventivos y advirtieron que la mujer contaba con pedido de detención vigente.

De inmediato se activó el procedimiento correspondiente, logrando su detención en el marco de la causa “Ovejero Araceli – Lesiones Graves en perjuicio de menor de edad”, con intervención del Fiscal Dr. Rafael Zanni y del Juez Dr. Diego Martín Vittar.

Tras ello, la imputada fue trasladada al CIS Termas y posteriormente alojada en la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 6, donde permanece detenida a disposición de la Justicia.



Durante la mañana fue derivada a esta Capital y alojada en Alcaidía Zona Sur, según confirmó a Diario Panorama el Fiscal Rafael Zanni.

Según consta en el parte policial, la detenida manifestó contar con instrucción terciaria y desempeñarse como docente de educación especial, dato que forma parte de las actuaciones incorporadas a la causa.

La información fue confirmada a Diario Panorama por el Fiscal interviniente Dr. Rafael Zanni, quien continúa a cargo de la investigación.

El hecho

El episodio que dio origen a la causa ocurrió el miércoles 5 de febrero, alrededor de las 23:50 horas, en inmediaciones de Avenida Belgrano y Mariano Moreno, sector del Parque Pulgarcito.

De acuerdo a la denuncia radicada por Yéssica Romina Álvarez (25), madre de la menor Alayla Janiza Álvarez, se encontraba junto a su hija en brazos cuando se produjo una discusión familiar.

En ese contexto, Araceli Ovejero habría tomado una piedra y la arrojó, impactando directamente en la cabeza de la bebé, provocando que la menor se desmaye y comience a convulsionar.

Ante la desesperante situación, la madre trasladó de urgencia a su hija al CIS Termas, donde fue asistida por la Dra. Miriam Morales, quien certificó fractura de cráneo, disponiendo su inmediata derivación al CEPSI de Santiago del Estero.

Sin embargo, la progenitora decidió no concretar dicho traslado y optó por llevar a la bebé a un centro médico en la provincia de Tucumán.

Estado de salud de la menor

Según confirmó el Fiscal Dr. Rafael Zanni a Diario Panorama , la bebé fue atendida en el Hospital del Niño Jesús, en Tucumán, donde recibió el alta médica y actualmente se encuentra fuera de peligro, aunque continúa bajo seguimiento y controles médicos periódicos.