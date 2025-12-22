Macaulay Culkin reveló que sus hijos aman “Mi pobre angelito”, pero aún no saben que él es el protagonista

El actor contó una curiosa anécdota familiar durante su paso por Jimmy Kimmel Live.

Hoy 22:17

A más de 30 años de su estreno, “Mi pobre angelito” (Home Alone) sigue siendo una de las películas infaltables de la Navidad y, curiosamente, también es un clásico dentro del hogar de Macaulay Culkin. El actor contó que sus hijos pequeños son fanáticos del film, aunque todavía desconocen que él interpretó a Kevin McCallister, el inolvidable protagonista de la historia.

La anécdota fue revelada durante su paso por el programa Jimmy Kimmel Live, donde Culkin sorprendió al público al explicar que decidió mantener el dato en secreto para preservar la magia con la que sus hijos viven la película.

“Es un secreto, como la existencia de Santa Claus”, expresó entre risas el actor, al detallar que prefiere esperar a que sean más grandes para contarles que él fue la estrella del clásico navideño. La confesión generó risas en el estudio y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los fanáticos celebraron la ternura del momento.

La historia sumó un nuevo capítulo íntimo y familiar a la figura de Culkin, quien volvió a ubicarse en el centro de la conversación mediática gracias al cariño que despierta Home Alone, una de las películas más vistas durante las fiestas de fin de año en todo el mundo.

El testimonio del actor reafirma la vigencia de “Mi pobre angelito”, una producción que trascendió generaciones y que, décadas después, continúa formando parte de los rituales navideños, incluso dentro de la familia de su propio protagonista.