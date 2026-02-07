Graciela Alfano desafió los prejuicios y mostró su cuerpo real en microbikini

A sus 73 años, la exvedette compartió un video en Instagram luciendo una microbikini y dejó un fuerte mensaje sobre el poder y la seguridad de las mujeres.

Hoy 00:02

Graciela Alfano volvió a captar la atención en redes sociales con un posteo que no pasó desapercibido. Dueña de una audacia intacta y convertida en una de las figuras más icónicas del espectáculo argentino, la exvedette compartió un video en microbikini y dejó un mensaje contundente sobre el poder, la seguridad y la libertad de las mujeres.

A sus 73 años, Alfano suele mostrarse disfrutando del sol y el mar, y cada aparición reafirma su postura desafiante frente a los mandatos estéticos. En esta oportunidad, lució un bikini blanco compuesto por un corpiño armado y escotado y una bombacha tiro bajo colaless con tiritas regulables. El diseño se destacó por los apliques de strass plateados en el frente del corpiño, al mejor estilo joya.

El look se completó con detalles que elevaron el estilismo: un collar plateado con dije de estrella de mar, el cabello suelto con ondas naturales y un maquillaje sobrio, con énfasis en la mirada mediante delineado negro y máscara de pestañas.

Lejos de acompañar el video con música, Alfano eligió un audio con un mensaje reflexivo: “Una mujer que factura, incomoda. Y ni hablar si es linda. Y encima inteligente, altera a muchísimas personas. Sobre todo a la gente que vive desde la inseguridad. Su sola existencia expone lo que otras personas no se animan a construir”.

En la descripción de la publicación, la actriz reforzó el concepto: “Nada que agregar, esta es la pura verdad. Mujeres poderosas, a desarrollar defensas contra la pura envidia. Que envenene solo a quien la siente”.

Además, etiquetó a Marixa Balli, la China Suárez, Luciana Salazar, Florencia Peña y Marina Calabró, a quienes mencionó como “mujeres atacadas por pura y exclusiva envidia”. El mensaje cerró con una dedicatoria a sus seguidores: “Los amo y los bendigo”.