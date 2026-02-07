Ingresar
El tiempo para este sábado 7 de febrero en Santiago del Estero: inestable y máxima de 31°C

Durante la jornada persistirá las condiciones inestables y la probabilidad de lluvias hacia la tarde.

Hoy 01:27

Este sábado 7 de febrero, el tiempo en Santiago del Estero se presentará con condiciones inestables, elevada humedad y probabilidades de precipitaciones durante gran parte de la jornada, de acuerdo al pronóstico oficial actualizado.

Durante la madrugada se esperan tormentas aisladas, mientras que por la mañana podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 10% y el 40%. Con el correr de las horas, el tiempo tenderá a mejorar: por la tarde el cielo estará mayormente nublado y por la noche se prevé un escenario parcialmente nublado, con chances de lluvia muy bajas.

En cuanto a las temperaturas, la mínima prevista será de 23°C y la máxima alcanzará los 31°C, en un contexto de alta humedad, que ronda el 93%, lo que podría intensificar la sensación térmica. El viento soplará desde el sector sur a unos 10 km/h, con buena visibilidad general.

De cara a los próximos días, el pronóstico extendido anticipa un marcado ascenso de las temperaturas, con máximas que volverán a ubicarse por encima de los 34°C y que podrían llegar hasta los 40°C hacia el viernes, consolidando un escenario plenamente veraniego en la provincia.

