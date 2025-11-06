Inaugurarán la Biblioteca “Lic. Cecilia Rossi” en la Fundación En Trama

Este viernes a las 20.30 se inaugurará el espacio, impulsado por familiares y colegas, que albergará los archivos y libros personales de la reconocida historiadora.

Hoy 15:35

Este viernes a las 20.30, la Fundación En Trama, ubicada sobre calle Independencia, será escenario de la inauguración de la Biblioteca “Lic. Cecilia Rossi”, un espacio que busca preservar y poner en valor el legado intelectual de la reconocida historiadora santiagueña.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La iniciativa surge a partir de la donación de los archivos personales y bibliográficos de la licenciada, realizada por su familia, con el objetivo de que historiadores, investigadores y estudiantes puedan acceder a su valioso material de consulta.

Este espacio fue impulsado por el Arq. Rodolfo Legname, María Angélica Arias, investigadora de la UCES y la UNSE y Marcos Legammari, hijo de la recordada historiadora.

Durante el evento estarán presentes autoridades locales, colegas y allegados, además de quienes impulsaron el proyecto.

La biblioteca se propone ser un espacio de encuentro, estudio y memoria, donde la obra y el compromiso académico de Cecilia Rossi continúen inspirando nuevas generaciones de investigadores santiagueños.