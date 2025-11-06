Con el Superclásico a la vuelta de la esquina, ¿cómo está el historial entre Boca y River?

Todos los detalles del historial del choque más atrapante de Sudamérica.

Se viene el Súper. De un lado estará Boca. Del otro se encontrará River. La cit será el domingo a las 16.30 por la fecha 15 del Clausura. Será el oficial número 265 de toda la historia. El primer encuentro entre el Xeneize y el Millonario fue el 24 de agosto de 1913, en cancha de Racing. Pasaron 112 años. Partidos en blanco y negro, a color, por torneos, copa, amateurismo, festejos inolvidables, goles, broncas, polémicas... ¿Cómo está el historial general? ¿Cómo fue evolucionando con el tiempo? ¿Y quién manda en los derbis disputados en el Monumental?

Todas las estadísticas del superclásico del fútbol argentino

Boca y River se midieron 264 veces, con 92 victorias de Boca y 88 de River, mientras que los otros 84 partidos finalizaron en igualdad. Los hinchas de Boca gritaron 339 goles a lo largo de esta larga historia. Y los de River, 322. Aclaración: hay un 0-0 de 1919 que no se considera dentro del historial porque el torneo fue anulado. Y eso genera confusión, ya que en algunos historiales se suma un empate más.

Desde 1913 a 1950, River consiguió una ventaja mínima sobre Boca: con 23 victorias sobre 21. Sin embargo, a partir de la década de los 50, el club de la Ribera comenzó poco a poco a adueñarse del historial y se puso 42 a 39. Y así estuvo hasta los 80', cuando el CARP recuperó la corona de triunfos hasta ponerse 63 a 61.

Ya en la década del 90, con la victoria de Boca por 4-3 en la Copa Libertadores de 1991, el Xeneize quedó arriba en el historial. Y desde ahí se mantuvo arriba de River. Así se llegó a la actual estadística: 92 triunfos por un lado, 88 por el otro y 84 empates.

El historial por el torneo local

Boca y River se enfrentaron 207 veces por torneos Primera División desde el inicio de la era profesional en 1931, con 75 triunfos de Boca, 69 victorias de River y 63 empates. Por Copa de la Liga Profesional (hoy Torneo Apertura) fueron siete veces: dos victorias de Boca, dos de River y tres empates.

Los cruces por campeonato en el amateurismo

Hay nueve partidos de liga en era amateur: tres triunfos para el Xeneize, cuatro para River y dos empates.

Copas Nacionales en la era amateur y profesional

Jugaron en 16 oportunidades, con tres triunfos para Boca, cinco para River y ocho empates.

El historial en torneos internacionales

32 encuentros en total, con 11 victorias para Boca, 11 empates y diez triunfos para River.