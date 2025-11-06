Alerta amarilla por tormentas y vientos para este viernes en Santiago del Estero

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el alerta que afectaría a varios departamentos de la provincia. Tormenta a la mañana y viento por la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un Alerta Amarillo para los departamentos: Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento.

La misma indica que los departamentos nombrados se verían afectados durante la madrugada y mañana de este viernes por tormentas fuertes. Mientras que por la tarde la situación variaría y se debería hacer frente a ráfagas de viento de hasta 69 Km/h.

Pronóstico

Alerta por tormenta

Amarillo:

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Recomendaciones

Amarillo:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.