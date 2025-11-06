Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 NOV 2025 | 21º
X
Locales

Alerta amarilla por tormentas y vientos para este viernes en Santiago del Estero

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el alerta que afectaría a varios departamentos de la provincia. Tormenta a la mañana y viento por la tarde.

Hoy 19:52

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un Alerta Amarillo para los departamentos: Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La misma indica que los departamentos nombrados se verían afectados durante la madrugada y mañana de este viernes por tormentas fuertes. Mientras que por la tarde la situación variaría y se debería hacer frente a ráfagas de viento de hasta 69 Km/h.

Pronóstico Pronóstico

Alerta por tormenta

Amarillo:

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Recomendaciones

Amarillo:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una jubilada fue estafada con una falsa inversión en una reconocida empresa y perdió $730 mil
  2. 2. Una joven fue brutalmente atacada durante un asalto en su vivienda del Bº La Católica
  3. 3. Primera jornada del juicio de los Cuadernos: Cristina Kirchner apuntó contra la Justicia y fue acusada como jefa de una asociación ilícita
  4. 4. El tiempo para este jueves 6 de noviembre en Santiago del Estero: anticipan cielo cubierto, máxima de 25º y probables tormentas hacia la noche
  5. 5. Adorni y Santilli reactivan el diálogo con los gobernadores aliados para avanzar en las reformas de Milei
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT