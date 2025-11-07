Montana Bar abre sus puertas en Santiago: una nueva propuesta gastronómica que fusiona sabores, coctelería y buen ambiente

Ubicado en Roca Sur 489, Montana Bar inaugura este viernes 7 de noviembre a las 21 horas. La propuesta combina la identidad de Oklahoma y Roonin con una experiencia de pub moderno, coctelería de autor y un ambiente pensado para disfrutar.

Hoy 08:00

Este viernes 7 de noviembre, desde las 21 horas, Santiago del Estero se prepara para la apertura oficial de Montana Bar, un nuevo espacio que promete renovar la noche local con una combinación inmejorable de gastronomía, tragos de autor y buena música. El local se encuentra en Roca Sur 489, donde anteriormente funcionaba el recordado Roonin.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según explicaron los responsables del proyecto, Montana Bar surge como una extensión natural de Oklahoma, marca con más de cuatro años de trayectoria en la provincia y reconocida por la calidad de sus productos gourmet de elaboración propia.

“Buscamos crear un lugar donde todo lo que nos apasiona se fusione: la buena comida, la coctelería y la buena energía de la gente. Montana nace de esa idea, de compartir lo que nos gusta dentro de un ambiente pensado a detalle”, señaló Louai.

La propuesta mantiene la impronta joven y descontracturada que caracteriza a Oklahoma, pero con un enfoque más amplio que incluye platos tradicionales, como Lomitos, milanesas, pizzas, picadas y hamburguesas artesanales, junto con una carta de tragos clásicos y de autor elaborados por bartenders especializados.

“Queremos que el público viva una experiencia gastronómica completa, con buena música, ambiente climatizado y una propuesta integral que combine lo mejor de Roonin y Oklahoma”, agregó Ignacio.

Además de su aporte en el impulso a la gastronomía santiagueña, la apertura de Montana Bar representa una oportunidad de crecimiento y empleo, ya que el emprendimiento incorporó nuevos talentos mediante un proceso de selección orientado a jóvenes con experiencia en gastronomía y atención al público.

Durante la noche inaugural, los asistentes podrán disfrutar de entrada libre y descubrir la propuesta completa del bar, que funcionará inicialmente de miércoles a domingo, de 21 a 2 de la mañana.

Con esta apertura, Montana Bar se suma a la escena gastronómica local y a la movida nocturna santiagueña con una apuesta moderna que fusiona la calidad artesanal de Oklahoma con el espíritu vibrante de los pubs clásicos como lo fue Roonin, en un espacio que promete convertirse en el nuevo punto de encuentro de la ciudad.