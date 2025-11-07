Úbeda tiene definido el once Boca y espera por Cavani para el Superclásico ante River

El DT despejó la única duda en la práctica de fútbol y la expectativa quedó centrada en la recuperación del uruguayo, quien podría sumarse al banco de suplentes.

Hoy 09:58

Claudio Úbeda terminó de despejar las dudas en la previa del Superclásico y ya tiene casi todo listo para recibir a River este domingo desde las 16.30 en La Bombonera. El entrenador de Boca Juniors confirmó que Carlos Palacios será titular, ganándole la pulseada a Ander Herrera por un lugar en el mediocampo.

En la última práctica de fútbol, el DT probó al equipo titular y ratificó su confianza en Palacios, que mantendrá su lugar entre los once pese a no atravesar su mejor momento futbolístico. Herrera, que regresó recientemente tras una larga lesión y venía sumando buenos minutos como relevo, continuará como opción en el banco.

De esta manera, el Xeneize presentará una sola modificación respecto al equipo que venció a Estudiantes: Leandro Paredes reemplazará a Tomás Belmonte en el eje del mediocampo. El campeón del mundo volverá a ser capitán y jugará su primer Superclásico como titular, acompañado por Milton Delgado, una de las revelaciones del año tras destacarse en el Mundial Sub 20.

Cavani, la incógnita en la lista de convocados

La atención ahora se centra en la evolución de Edinson Cavani, quien lleva seis partidos ausente por una lesión en el músculo psoas. El uruguayo avanza favorablemente en su recuperación y espera ser incluido en la lista de concentrados que se dará a conocer este sábado.

Si recibe el alta médica, el Matador ocuparía un lugar en el banco de suplentes, con la posibilidad de sumar minutos en el segundo tiempo del encuentro más esperado del año.

El posible once de Boca ante River

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.