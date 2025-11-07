Salidera bancaria: un motochorro menor de edad murió al intentar asaltar a un policía de civil

Un efectivo perteneciente a la Policía de la Ciudad mató al delincuente que le intentó robar una suma de dinero que había retirado, minutos antes de una sucursal bancaria ubicada en Ramos Mejía.

Hoy 17:52

El agente víctima del ataque llamó de inmediato al 911 para dar aviso de lo sucedido y pedir ayuda. El suceso ocurrió minutos antes del mediodía de este viernes en la intersección de Maestra Rocha Montarcé y Estomba, de la mencionada localidad de Morón.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Parte del incidente quedó registrado por una cámara de seguridad, imágenes en las que se puede ver la llegada de los motochorros, uno de ellos corre y se pone al lado de la puerta del acompañante del auto del policía.

El delincuente logró romper la ventanilla del vehículo con intenciones de llevarse el bolso con la plata. Desde su habitáculo, el oficial repelió la agresión, disparó contra los ladrones y evitó que le sustrajeran sus pertenencias.

Te recomendamos: Un policía retirado de la Federal mató a un motochorro que quiso asaltarlo

Fue en esas circunstancias cuando fue baleado. Luego regresó hacia la moto donde lo aguardaba su cómplice, pero cayó herido al suelo y no pudo seguir el viaje. El conductor intentó asistirlo, pero se alejó sin brindarle ningún tipo de asistencia.

Hasta el momento el delincuente fallecido no fue identificado por la Policía, ya que no tenía su documentación encima.

El fiscal Hugo Ravizzini, de la Fiscalía N° 7 de Morón, ordenó el traslado del cadáver a la morgue para la realización de la autopsia de rigor y para avanzar poder ubicar a sus familiares mientras la Policía instrumenta diversas medidas para dar con el otro ladrón, que escapó.