Marti Benza confirmó su romance con Martu Ortiz con una foto en sus redes sociales

La creadora de contenido sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes junto a la influencer, confirmando el romance tras meses de rumores y especulaciones en redes sociales.

Hoy 20:27

Después de meses de rumores, teorías en redes y miradas cómplices en eventos, Marti Benza confirmó su relación con Martu Ortiz con una publicación que no dejó lugar a dudas. La creadora de contenido subió a Instagram un carrusel de fotos en el que se mostró acaramelada con la influencer, la joven con la que se la vinculaba desde hace tiempo y quien había sido señalada como la tercera en discordia tras su separación de Luli González.

En la imagen más comentada, Martu aparece abrazada y besando en la mejilla a Marti sobre el césped de una plaza, en una postal espontánea que rápidamente se volvió viral. El posteo reunió miles de “me gusta” y comentarios en apenas unas horas.

Aunque la pareja no se había pronunciado abiertamente antes, los indicios eran claros. En los Premios Ídolo 2025, ambas habían asistido juntas y se mostraron muy cercanas, intercambiando miradas cómplices en la alfombra dorada y posando para varias fotos. Sin embargo, hasta ahora ninguna de las dos había publicado imágenes personales que confirmaran el vínculo.

El “dump” de Marti —una selección de fotos sin orden aparente que reflejan momentos íntimos y cotidianos— fue suficiente para que sus seguidores concluyeran que el romance ya es oficial. Además del retrato junto a Martu, incluyó postales del atardecer, encuentros con amigos y selfies, pero fue la imagen de las dos abrazadas la que captó toda la atención.

En la sección de comentarios, Ortiz concretó la oficialización: “Mi amooor”, escribió. Los seguidores de la influencer, por su parte, también celebraron el amor: “Te amo y amo que seas feliz”, “Muy hermosas. Más fotos juntas” y “Marti se permitió ser libre este año”, fueron algunos de los mensajes.

El gesto llega más de un año después de la ruptura de Marti con Luli González, con quien compartió cuatro años de relación y formó una de las parejas más queridas del mundo del streaming. Su historia, bautizada por los fans como Martuli, marcó una época en redes. Sin embargo, el vínculo terminó en junio de 2024, cuando ambas anunciaron su separación con un video conjunto en el que explicaron que “no se estaban haciendo bien” y que necesitaban tiempo para crecer por separado.