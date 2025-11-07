Con Zeballos y varias novedades, Boca confirmó los concentrados para el Superclásico ante River

El santiagueño también forma parte de la lista para el gran duelo en la Bombonera.

Hoy 21:05

El Superclásico del fútbol argentino ya se palpita en la Ribera. Este domingo desde las 16.30 en la Bombonera, Boca Juniors recibirá a River Plate y la gran novedad pasa por el regreso de Edinson Cavani y Leandro Paredes entre los concentrados que definió el entrenador Claudio Úbeda.

El delantero uruguayo, ausente en los últimos seis partidos por una distensión en el psoas derecho, vuelve a ser parte de la convocatoria tras casi dos meses. Si bien no está al 100% desde lo físico, su presencia responde al peso simbólico y anímico que representa dentro del plantel, además de la falta de centrodelanteros entre los suplentes. Su titularidad, de todos modos, está descartada.

Por su parte, Leandro Paredes reaparece luego de cumplir una fecha de suspensión ante Estudiantes por acumulación de amarillas. El campeón del mundo volverá a ser una de las cartas claves del mediocampo en el partido más importante del semestre para el Xeneize.

Entre los convocados también se encuentra el santiagueño Exequiel Zeballos, quien buscará sumar minutos en el clásico más esperado. El futbolista nacido en La Banda viene de marcar en La Plata y se perfila como uno de los titulares.

Desde su llegada a Boca, Cavani ha sufrido once lesiones y acumula 16 ausencias en 2025, con apenas cuatro goles en once meses. Su último tanto fue ante Banfield el 24 de agosto. Aun así, en el club confían en poder recuperarlo para el tramo final del año, donde Boca buscará clasificar a la Copa Libertadores y pelear por un nuevo título nacional.

Comparado con el duelo ante el Pincha, los ingresos de Cavani y Paredes se dan en lugar de Agustín Martegani e Ignacio Miramón.

Lista completa de convocados de Boca para el Superclásico ante River: