En un duelo clave por la clasificación, Racing y Defensa se miden en el Cilindro

La Academia y el Halcón se enfrentarán este sábado desde las 17 en Avellaneda. Ambos están fuera de los playoffs, pero una victoria los acercará a los octavos del Clausura.

Hoy 00:31

El Estadio Presidente Perón será escenario de un duelo decisivo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Este sábado desde las 17:00, Racing recibirá a Defensa y Justicia en un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta final de la fase regular.

La Academia, dirigida por Gustavo Costas, llega con la necesidad de sumar de a tres luego del empate sin goles ante Central Córdoba en Santiago del Estero. El conjunto de Avellaneda todavía busca recuperarse del golpe que significó la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, pero el objetivo inmediato es claro: clasificar a los octavos de final del Clausura.

“Tenemos que apuntar a estar entre los ocho primeros y clasificar a la próxima Libertadores”, remarcó Costas en conferencia de prensa.

En la Zona A, Racing ocupa el noveno lugar con 19 puntos, los mismos que Tigre y Belgrano, pero con peor diferencia de gol. En la tabla general se ubica séptimo con 47 unidades, lo que por ahora le estaría dando un cupo a la Copa Sudamericana 2026, aunque aún sueña con llegar al máximo certamen continental si logra quedarse con el Clausura.

Por su parte, Defensa y Justicia viene de una dura caída por 3-1 ante Huracán en Florencio Varela, un resultado que lo dejó con las mismas unidades que Racing pero con peor diferencia de gol, por lo que marcha décimo. El equipo de Julio Vaccari necesita imperiosamente ganar para mantener chances de meterse en octavos, ya que solo le quedará la posibilidad de jugar copas internacionales si se consagra campeón del torneo.