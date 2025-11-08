En vivo: en un duelo clave por la clasificación, Racing y Defensa se miden en el Cilindro

La Academia y el Halcón se enfrentarán este sábado desde las 17 en Avellaneda. Ambos están fuera de los playoffs, pero una victoria los acercará a los octavos del Clausura.
El Estadio Presidente Perón será escenario de un duelo decisivo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Este sábado desde las 17:00, Racing recibirá a Defensa y Justicia en un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta final de la fase regular.
