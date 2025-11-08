Activos reportan tomas de utilidades selectivas, aunque persiste un sesgo alcista

Los mercados argentinos cerraron la semana con movimientos mixtos, reflejando una lógica toma de utilidades tras las fuertes subas que siguieron al resultado electoral. Si bien algunos activos ajustaron posiciones, el tono general del mercado se mantuvo positivo, sostenido por la expectativa de continuidad en las políticas económicas y por un contexto cambiario más estable.

Por Pedro Chavez Atia (*) para Diario Panorama

A diferencia de episodios anteriores, los movimientos de esta semana se dieron sin sobresaltos: no hubo corridas hacia activos defensivos ni señales de desconfianza. Predominó la prudencia, pero con un trasfondo constructivo que confirma que el mercado empieza a consolidar una nueva etapa de mayor previsibilidad.

Bonos soberanos: continuidad del impulso y compresión del riesgo país

La deuda soberana en dólares extendió el rally iniciado tras los comicios, confirmando una tendencia de fortalecimiento que ya acumula varias semanas consecutivas. Los Globales subieron entre 0,1% y 0,3%, con el GD35 y el GD46 entre los más demandados. En el balance semanal, el precio promedio ponderado por outstanding avanzó 1,3%, hasta los US$ 73,7, reflejando un mayor apetito inversor y la percepción de que el riesgo argentino sigue en proceso de normalización.

El movimiento también se replicó en la plaza extrabursátil, donde los bonos mostraron un incremento promedio del 0,4%. En tanto, la deuda en pesos mantuvo rendimientos atractivos: los instrumentos a tasa fija subieron entre 0,1% y 1%, mientras que los títulos ajustados por CER avanzaron entre 0,1% y 1,6%. Este comportamiento simultáneo en ambos segmentos sugiere que los inversores locales mantienen confianza en la estabilidad monetaria de corto plazo.

El riesgo país continuó descendiendo hasta la zona de 650 puntos, marcando una compresión sustancial respecto de los 1.100 puntos registrados antes de las elecciones. La mejora en las expectativas fiscales y el tono moderado de la conducción económica sostienen la perspectiva de que, si el indicador perfora el umbral de los 550 puntos, podría abrirse la puerta al regreso de la Argentina a los mercados voluntarios de crédito. Un escenario así implicaría ingresos de divisas, fortalecimiento del peso y un círculo virtuoso para los activos financieros locales.

Renta variable: el Merval ajusta después de un octubre histórico

El mercado accionario argentino experimentó un respiro técnico tras un mes excepcional. El índice Merval, medido en dólares, retrocedió 2,1% en la rueda del viernes y acumuló una baja de 3,0% en la semana, cerrando en US$ 1.943. En términos locales, cedió 3,66%, tras haber escalado 69,3% durante octubre y alcanzado máximos históricos a comienzos de mes.

La corrección fue interpretada como una toma de utilidades esperable luego del rally de las últimas semanas. La baja de los principales índices internacionales (con caídas de entre 0,2% y 1,6% en Wall Street) también influyó sobre el ánimo local. Sin embargo, el contexto general continúa siendo favorable: el volumen operado sigue alto, la demanda institucional se mantiene firme y los precios todavía se ubican en niveles que reflejan confianza en el nuevo escenario político.

Lo destacable no fue únicamente la magnitud del movimiento previo, sino su consistencia. A diferencia de otros rallies dominados por pocos papeles, en esta ocasión el avance fue amplio y abarcó distintos sectores, incluyendo banca, energía, materiales y consumo. Esa diversificación refuerza la idea de que el flujo comprador tiene fundamentos más sólidos y que las tomas de ganancias actuales responden a una lógica de rotación más que a una pérdida de apetito.

Tipo de cambio: estabilidad tras las definiciones del Gobierno

El dólar cerró la semana con tono más calmo, impulsado por las declaraciones del presidente Javier Milei al Financial Times, donde confirmó que las bandas cambiarias se mantendrán hasta las elecciones presidenciales de 2027. El anuncio disipó rumores sobre eventuales modificaciones y reforzó la idea de continuidad del actual esquema de flotación administrada.

El tipo de cambio spot retrocedió 2,5% y finalizó en $1.415, ubicándose 5,6% por debajo del techo de la banda ($1.499,5). En el acumulado semanal, recortó 2,1%. En la plaza mayorista, el peso se apreció 2,18% hasta $1.421 por dólar, en una jornada que marcó el regreso a la normalidad operativa luego del feriado bancario.

El Banco Central no intervino de manera significativa, lo que reforzó la señal de equilibrio del mercado. La divisa operó dentro de los límites de la banda de flotación vigente desde abril, que actualmente se ubican entre $933 y $1.499,5. El escenario cambiario mostró así un comportamiento ordenado, sin tensiones ni picos de volatilidad, y con una brecha estable respecto a los dólares financieros.

Política monetaria: nueva baja de tasas y reacomodamiento del mercado de dinero

El BCRA dispuso un nuevo recorte de tres puntos porcentuales en la tasa de interés de referencia, llevándola del 25% al 22%, en línea con su objetivo de normalizar la liquidez y reducir los costos financieros. La medida se enmarca en un proceso de descompresión monetaria gradual, tras el endurecimiento aplicado en los meses previos a las elecciones.

El impacto fue inmediato en el mercado de cauciones bursátiles, donde las tasas retrocedieron hasta el 18% en las operaciones de corto plazo, frente a niveles del 100% observados semanas atrás. Este cambio refleja un sistema financiero más holgado y en proceso de normalización, con menor aversión al riesgo y expectativas de estabilidad en los rendimientos.

La convergencia entre tasas más bajas, un tipo de cambio estable y un mercado de deuda en ascenso generó una mejora general en las condiciones financieras, que contribuye a sostener el optimismo en torno al inicio de un ciclo más predecible para los activos argentinos.

Perspectivas: consolidación sobre nuevas bases

La semana dejó un mensaje claro: el mercado argentino atraviesa una fase de acomodamiento tras un rally sin precedentes, pero conserva un trasfondo alcista. Las tomas de utilidades fueron moderadas y no alteraron la tendencia general. La deuda continúa firme, el riesgo país sigue descendiendo y el dólar mantiene una dinámica controlada.

Los inversores parecen haber adoptado una estrategia más racional, basada en fundamentos y no en la euforia. La política económica busca consolidar la estabilidad lograda, mientras se espera que el diálogo político y la disciplina fiscal continúen afianzando la confianza.

En este contexto, el desafío será sostener el equilibrio alcanzado, evitar desvíos fiscales y profundizar las reformas que permitan mantener la senda de normalización. Si el Gobierno logra mantener este rumbo, el cierre del año podría consolidar una transición histórica hacia un mercado más estable, líquido y previsible.

