Boca y River se enfrentan en un Superclásico imperdible y clave por la clasificación a la Copa Libertadores 2026

El Xeneize recibe al Millonario en un duelo que pondrá mucho más que tres puntos en juego.

Hoy 08:03

El Superclásico del fútbol argentino volverá a paralizar al país este domingo desde las 16, cuando Boca Juniors reciba a River Plate en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que será transmitido por TNT Sports Premium y ESPN Premium, tendrá como árbitro a Nicolás Ramírez, con Héctor Paletta a cargo del VAR.

El duelo llega en un contexto decisivo: ambos equipos luchan por la clasificación a la Copa Libertadores 2026, lo que convierte este Superclásico en uno de los más importantes de los últimos años.

El presente de Boca

El Xeneize, dirigido por Claudio Úbeda, atraviesa un gran momento futbolístico. Ganó tres de sus últimos cuatro partidos y se ubica primero en la Zona A con 23 puntos, mostrando una versión sólida y equilibrada. Un triunfo ante River no solo significaría un golpe anímico enorme, sino que también le aseguraría un lugar en la fase de grupos de la próxima Libertadores, torneo que Boca no disputa desde 2023.

El difícil panorama de River

Del otro lado, River Plate vive un presente mucho más complejo. El equipo de Marcelo Gallardo perdió siete de sus últimas diez presentaciones, situación que lo dejó sexto en la Zona B con 21 puntos. Pese al mal momento, la dirigencia decidió renovar el contrato del entrenador hasta 2026, respaldando su continuidad en medio de la crisis.

En la tabla anual, el Millonario se mantiene tercero y en zona de fase previa de la Libertadores, aunque una nueva derrota podría dejarlo en una posición comprometida, con Deportivo Riestra y Argentinos Juniors al acecho.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro River, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez o Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Torneo Clausura 2025 – Fecha 15

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Hora: 16:00

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium