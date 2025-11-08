Ingresar
En vivo: Boca y River se enfrentan en un Superclásico imperdible y clave por la clasificación a la Copa Libertadores 2026

El Xeneize recibe al Millonario en un duelo que pondrá mucho más que tres puntos en juego.

Hoy 15:55

El Superclásico del fútbol argentino volverá a paralizar al país este domingo desde las 16, cuando Boca Juniors reciba a River Plate en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que será transmitido por TNT Sports Premium y ESPN Premium, tendrá como árbitro a Nicolás Ramírez, con Héctor Paletta a cargo del VAR.

