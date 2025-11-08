La Noche de las Heladerías celebra un orgullo argentino: una santiagueña representará al país en el Mundial del Helado

María Pilar Carballo, creadora de Mousse Gelato & Bakery, fue elegida para competir en Italia tras ganar la Coppa d’Oro del Helado Artesanal Argentino. Este jueves 13, con 2x1 en cuartos de helado, la fecha invita a disfrutar de una jornada nacional que une tradición, sabor y orgullo argentino.

Cuando el termómetro supera los 40 grados en Santiago del Estero, un helado no es solo un gusto: es una tradición que forma parte de la identidad local. De ese clima, del trabajo diario y de la pasión por la pastelería nació una historia que hoy trasciende fronteras. María Pilar Carballo, creadora de Mousse Gelato & Bakery, fue seleccionada para representar a la Argentina en el Mundial del Helado, que se llevará a cabo a fines de noviembre en Longarone, Italia, la cuna mundial del gelato.

El reconocimiento llegó luego de conquistar la Coppa d’Oro del Helado Artesanal Argentino, el certamen más importante del país organizado por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA). Con su sorbete de mango, Pilar cautivó al jurado y obtuvo el primer lugar, logrando el pase directo al campeonato internacional, considerado los “Oscar del Helado”.

María Pilar Carballo en la Coppa d’Oro del Helado Artesanal Argentino

“Este premio es fruto del trabajo, la constancia y el amor por lo que hacemos. Representar a la Argentina es una emoción enorme”, expresó la maestra heladera santiagueña.

Desde sus inicios como pastelera hace más de una década, Carballo apostó por el desarrollo de un helado artesanal con sello propio. Su propuesta fusiona dos oficios —la pastelería y la heladería— dando origen a sabores únicos como lemon pie, cheesecake de frutos rojos, tarta de manzana o maracuyá, elaborados desde cero con productos argentinos.

“El nuestro es un helado más cremoso, más intenso, más emocional. Usamos fruta fresca del norte, frutos secos de Catamarca, pistachos de San Juan... eso se nota en el sabor”, contó.

Mousse Gelato & Bakery cuenta actualmente con cuatro locales en Santiago del Estero y uno en Córdoba capital, frente al Palacio Ferreyra, y se prepara para abrir una nueva sucursal en el Patio Olmos. Detrás del crecimiento hay una historia familiar que Pilar comparte con su esposo y sus hijos, quienes acompañan cada paso del proyecto.

UNA CELEBRACIÓN CON SABOR ARGENTINO

El logro de Pilar coincide con “La Noche de las Heladerías”, un evento nacional que se celebra este jueves 13 de noviembre en todo el país . Desde las 19 horas, las heladerías adheridas ofrecerán 2x1 en cuartos de helado, una iniciativa impulsada por AFADHYA para rendir homenaje al oficio heladero y acercar a las familias a disfrutar de sus sabores favoritos.

La jornada representa una oportunidad para celebrar el trabajo de los maestros heladeros argentinos y, en especial, el talento santiagueño que hoy lleva el nombre del país al mundo.

“No sé si vamos a ganar, pero llegar hasta ahí ya es un sueño cumplido. Voy con confianza y con mucho orgullo por nuestra tierra”, aseguró Pilar antes de emprender su viaje a Italia.

Desde Santiago del Estero hasta el escenario internacional más prestigioso del gelato, la historia de María Pilar Carballo inspira a toda una generación de emprendedores argentinos que, con esfuerzo, talento y pasión, siguen demostrando que los sueños también se sirven en cucuruchos.