Moto 3: Perrone largará 10° en el GP de Portugal y Morelli 13°

Los argentinos buscarán sumar puntos en la penúltima fecha del campeonato.

Hoy 11:30

Los pilotos argentinos Valentín Perrone (KTM) y Marco Morelli (Honda) cumplieron una sólida actuación en la clasificación del Gran Premio de Portugal de Moto3, donde se ubicaron 10° y 13°, respectivamente. Ambos partirán desde posiciones expectantes en la carrera de este domingo, con aspiraciones de sumar puntos importantes.

Perrone, quien atraviesa una gran temporada debut en el campeonato mundial, registró un tiempo de 1:47,231, quedando a 467 milésimas del australiano Joel Kelso, quien se adjudicó la pole position. Aunque no logró acercarse a las posiciones de privilegio como en clasificaciones anteriores, el joven de 18 años sigue demostrando regularidad en su rendimiento.

El piloto de KTM se ubica actualmente décimo en el campeonato y ya cosechó dos podios en el año —tercero en Países Bajos y segundo en Hungría—, además de venir de un noveno puesto en Malasia. La expectativa es que pueda mantenerse entre los diez mejores en Portimão y continuar sumando experiencia en su primera temporada completa.

Por su parte, Marco Morelli finalizó a 674 milésimas de Kelso, lo que le permitirá largar desde el 13° lugar y con una buena oportunidad de ingresar en el top 10. “El Gladiador”, que disputa su octavo Gran Premio del año, viene de terminar 12° en la fecha pasada y ocupa el puesto 26° en el campeonato, mostrando progresos carrera tras carrera.

MotoGP: Alex Márquez se impuso a Pedro Acosta en una vibrante carrera sprint

En la categoría reina, el español Alex Márquez (Ducati) se llevó la victoria en una emocionante carrera sprint tras una intensa batalla con su compatriota Pedro Acosta (KTM).

Márquez, que había largado desde el quinto puesto, protagonizó una gran remontada y tomó el liderazgo en la sexta vuelta, cuando superó por primera vez a Acosta. Ambos intercambiaron posiciones en varias oportunidades, pero finalmente fue el menor de los Márquez quien cruzó primero la línea de meta, confirmando su excelente cierre de temporada tras haber finalizado segundo en el campeonato, solo por detrás de su hermano Marc Márquez.

El podio lo completó el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), mientras que los otros pilotos que sumaron puntos en el sprint fueron Fabio Quartararo (Yamaha), Fabio Di Giannantonio (Ducati), Fermín Aldeguer (Ducati), Johann Zarco (Honda), Francesco Bagnaia (Ducati) y Brad Binder (KTM).

La acción continuará este domingo con las carreras finales en el Autódromo Internacional de Algarve, donde tanto Perrone como Morelli buscarán dejar nuevamente la bandera argentina en lo más alto.