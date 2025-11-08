El Gobierno avanza con una doble estrategia para aprobar el Presupuesto 2026

Diego Santilli y Martín Menem buscan equilibrar los reclamos de los gobernadores con el respaldo de los bloques dialoguistas. El oficialismo apunta a debatir el proyecto antes de fin de año en el Congreso.

Hoy 20:36

El impulso de los resultados electorales y los movimientos en el gabinete dejaron en claro los posicionamientos internos en el Gobierno de Javier Milei y quienes serán los encargados del diálogo con los mandatarios provinciales y la oposición dialoguista. Así, la Casa Rosada definió su estrategia para avanzar en el Congreso con el Presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y penal.

La hoja de ruta se trazó en una reunión que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien será reelecto en su cargo. A ellos se les sumó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el subsecretario de Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, conocedor del pensamiento y la estrategia del peronismo en el Parlamento.

La convocatoria a sesiones extraordinarias se conocerá formalmente la próxima semana. Sería entre el 10 y el 31 de diciembre, y habría un nuevo llamado después del 15 de enero de 2026. Además, en estos días Santilli -quien ya renunció a su banca en Diputados- jurará como ministro, si bien ya se encuentra en funciones.

Si en la Cámara Baja se realiza una sesión antes del 9 de diciembre, lo remplazará el Nelson Marino. A partir, con la renovación el Parlamento, quien ocupará su lugar será el dirigente bonaerense Rubén Torres. Existen antecedentes de legisladores que presentaron su dimisión en el Congreso para asumir cargos en el Ejecutivo, pero sus renuncias fueron aprobadas con posterioridad.

Los libertarios dieron un paso importante en la Comisión de Presupuesto: no solo alcanzaron el dictamen de mayoría (con 21 firmas), sino que además, la oposición se mantuvo separada y no se adhirió al dictamen de minoría de Unión por la Patria (con 20 firmas).

Por mandato del Presidente, Santilli inició conversaciones con los gobernadores provinciales. Ya lo hizo con Ignacio Torres, de Chubut, y Raúl Jalil, de Catamarca. Esta semana será el turno de Marcelo Orrego, de San Juan; Martín Llaryra, de Córdoba; y Gustavo Sáenz, de Salta.

Con los diputados, quien hace el trabajo de constructor de mayorías y de receptor de reclamos es Martín Menem. Tiene agendada reuniones para este martes con varios diputados electos de diferentes fuerzas políticas, como Provincias Unidas, que responde a los mandatarios de Córdoba, Corrientes, Jujuy, Chaco, Santa Cruz y Santa Fe.

Por su parte, desde los sectores de la oposición, Germán Martínez (Unión por la Patria), Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot (Encuentro Federal), y Pablo Juliano (Democracia para Siempre) trabajan en la posibilidad de tener una última sesión en Diputados antes del recambio legislativo. Si bien se tratarían temas que no resultarían conflictivos, el oficialismo prefiere que el recinto se abra recién con las sesiones extraordinarias, ya con el nuevo Parlamento conformado.

Con la convocatoria a sesiones extraordinarias a partir del 10, La Libertad Avanza podría convocar a conformar la nueva composición de la Comisión de Presupuesto y Hacienda el 11, para dictaminar nuevamente la iniciativa y abrir el recinto al día siguiente.

En caso de que el Presupuesto 2026 se sancione en la Cámara Baja, en la semana siguiente se giraría al Senado para que pueda tratarlo la Comisión de Presupuesto, que seguiría a cargo de Ezequiel Atauche. En caso de emitir el dictamen correspondiente, quedaría habilitado para llegar al recinto una semana más tarde.

De cumplirse con estos plazos, entre el 29 y el 30 de diciembre la ley de leyes sería aprobado en los tiempos que establece la primera convocatoria a sesiones extraordinarias.

Para eso, el Gobierno tendrá que conseguir el respaldo de las provincias. En su disidencia parcial, los diputados del PRO Germana Figueroa Casas, Daiana Fernández Molero, Javier Sánchez Wrba y Martín Ardohain, plantearon: “Seguiremos trabajando para alcanzar los acuerdos necesarios antes de su tratamiento en el recinto, de modo que el Presupuesto no solo refleje las metas del Ejecutivo sino también, las preocupaciones y los aportes de este Congreso”.

También firmaron en disidencia los radicales Lisandro Nieri y Pamela Verasay, acompañando al oficialismo. “Se dio un paso importante para que tengamos Presupuesto. El dictamen salió tal como fue el proyecto. Está claro que queda mucho por hacer”, publicó Nieri, anticipando la etapa de los acuerdos entre los diferentes actores.

Con el nuevo Congreso también ingresarán las reformas laboral y tributaria, y el nuevo Código Penal. Es posible que las primeras dos ingresen por Diputados, y la restante, por la Cámara Alta.

Acompañada por Milei, la senadora electa Patricia Bullrich presentó los lineamientos de la iniciativa penal. “Este código es de tolerancia cero -remarcó-. Un sistema penal tiene que poder imputar a quienes delinquen, castigarlos con penas severas, condenarlos de forma ágil y asegurarse que esas condenas se cumplan. Hoy, algunas de estas cosas ocurren y otras no”.

Días después de aquella conferencia, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, presentó la reforma laboral ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda. “El mundo que viene requiere que incorporemos nuevas dimensiones y una forma legislativamente adecuada”, afirmó el funcionario.