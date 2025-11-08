Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 NOV 2025 | 17º
X
Somos Deporte

Franco Colapinto afronta el GP de Brasil buscando dejar atrás un arranque para el olvido

El piloto argentino buscará una buena actuación luego de un sábado accidentado que lo dejó al margen de la carrera Sprint. Largará en la posición 18º.

Hoy 07:03

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará este domingo una carrera clave en el Gran Premio de Brasil, donde intentará dejar atrás un fin de semana complicado tras el accidente en la carrera sprint y una clasificación adversa que lo dejó 18° en la grilla de partida.

El oriundo de Pilar, que este viernes fue confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026, no pudo recuperarse del golpe sufrido en la jornada anterior, cuando su monoplaza impactó contra los muros tras morder un charco de agua. Pese al intenso trabajo de los mecánicos para dejar el auto en condiciones, Colapinto no logró encontrar el ritmo esperado y quedó eliminado en la Q1.

La carrera principal del Gran Premio de Brasil se disputará este domingo desde las 14 (hora argentina) en el circuito de Interlagos, y podría ser determinante en la pelea por el campeonato mundial. En la pole position partirá el británico Lando Norris (McLaren), actual líder del torneo, quien viene de imponerse en la sprint del sábado y se consolida como el gran candidato al título.

La sorpresa negativa de la clasificación fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón del mundo, que también quedó eliminado en la Q1 y largará desde el puesto 16, complicando sus chances en la lucha por la corona.

Grilla de partida – GP de Brasil

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. Oscar Piastri (McLaren)
  5. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  6. George Russell (Mercedes)
  7. Liam Lawson (Racing Bulls)
  8. Oliver Bearman (Haas)
  9. Pierre Gasly (Alpine)
  10. Nico Hulkenberg (Sauber)
  11. Fernando Alonso (Aston Martin)
  12. Alexander Albon (Williams)
  13. Lewis Hamilton (Ferrari)
  14. Lance Stroll (Aston Martin)
  15. Carlos Sainz Jr. (Williams)
  16. Max Verstappen (Red Bull)
  17. Esteban Ocon (Haas)
  18. Franco Colapinto (Alpine)
  19. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  20. Gabriel Bortoleto (Sauber)

TEMAS Fórmula 1 Franco Colapinto

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Voraz incendio de un contenedor movilizó a los bomberos voluntarios en el barrio Almirante Brown
  2. 2. Lula da Silva coordina asistencia tras el tornado que arrasó con una localidad del sur de Brasil
  3. 3. Wanda Nara contó que Martín Migueles se quiere casar con ella: “Insiste”
  4. 4. Hallaron a un hombre muerto en una vivienda de La Plata tras el aviso de los vecinos
  5. 5. Santiago del Estero vuelve a destacarse en el ámbito científico nacional
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT