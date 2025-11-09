Ingresar
El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 9 de noviembre: se espera otra jornada bien primaveral y una máxima de 30º

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa buenas condiciones climáticas para la nueva semana.

Hoy 06:07

Santiago del Estero sumará una nueva jornada agradable en materia climática este domingo 9 de noviembre. Sí, de acuerdo a lo informado por el SMN en su página web, se espera una máxima de 30 grados, cielo algo nublado y vientos leves del sector noreste.

El organismo precisa también que los registros irán en paulatino ascenso durante la nueva semana,con máximas que alcanzarían los 35 grados el martes y el miércoles. El jueves, agrega el SMN, podrían registrarse algunas “tormentas aisladas”, las cuales se extenderían hasta el día viernes. A pesar de los chaparrones no habría un descenso en la temperatura.

