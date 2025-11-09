Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 NOV 2025 | 27º
X
Somos Deporte

Kevin Mac Allister, convocado de último momento en la Selección Argentina para el amistoso con Angola

El defensor del Royale Union Saint-Gilloise fue llamado por Lionel Scaloni tras la baja de Enzo Fernández y se sumará a la gira internacional.

Hoy 16:20

La Selección Argentina sorprendió este fin de semana con una convocatoria de urgencia: Kevin Mac Allister, hermano de Alexis y jugador del Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica, fue citado por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni para sumarse al plantel que enfrentará a Angola el 14 de noviembre en Luanda, en el último amistoso del año.

El llamado se produjo el sábado pasado, luego de confirmarse la ausencia de Enzo Fernández y el regreso de Lisandro Martínez. Mac Allister viajará a Alicante, donde la Albiceleste iniciará los entrenamientos previos a la gira con Lionel Messi como principal figura. Desde allí, el grupo partirá rumbo a África para cerrar el 2025 con un nuevo compromiso internacional.

A sus 26 años, Kevin atraviesa un gran presente en Europa, donde lleva varias temporadas destacándose como un defensor versátil y confiable. En el Union Saint-Gilloise conquistó tres títulos y en esta campaña ya disputó 17 partidos, con un gol y una asistencia en la Champions League. Su polifuncionalidad —puede jugar como zaguero o lateral derecho— lo convierte en una opción interesante para Scaloni de cara al futuro.

El destino volverá a reunir a los hermanos Mac Allister, que compartieron vestuario en Argentinos Juniors y ahora vestirán juntos la camiseta de la Selección campeona del mundo y bicampeona de América. Un reencuentro soñado para una familia con ADN albiceleste.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En Interlagos, Franco Colapinto cerró su labor en la 15ª posición en la Fórmula 1
  2. 2. En vivo: Boca y River se enfrentan en un Superclásico imperdible y clave por la clasificación a la Copa Libertadores 2026
  3. 3. Consulta tu tiempo y clasificación en la Maratón del Diario El Liberal “60 años de Canal 7”
  4. 4. La Selección Argentina aplastó a Fiji y espera cómodo en los 16avos de final del Mundial Sub 17
  5. 5. Falsa abogada estafó en 10 millones de pesos a matrimonio que buscaba una casa del IPVU
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT