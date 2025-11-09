Kevin Mac Allister, convocado de último momento en la Selección Argentina para el amistoso con Angola

El defensor del Royale Union Saint-Gilloise fue llamado por Lionel Scaloni tras la baja de Enzo Fernández y se sumará a la gira internacional.

Hoy 16:20

La Selección Argentina sorprendió este fin de semana con una convocatoria de urgencia: Kevin Mac Allister, hermano de Alexis y jugador del Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica, fue citado por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni para sumarse al plantel que enfrentará a Angola el 14 de noviembre en Luanda, en el último amistoso del año.

El llamado se produjo el sábado pasado, luego de confirmarse la ausencia de Enzo Fernández y el regreso de Lisandro Martínez. Mac Allister viajará a Alicante, donde la Albiceleste iniciará los entrenamientos previos a la gira con Lionel Messi como principal figura. Desde allí, el grupo partirá rumbo a África para cerrar el 2025 con un nuevo compromiso internacional.

A sus 26 años, Kevin atraviesa un gran presente en Europa, donde lleva varias temporadas destacándose como un defensor versátil y confiable. En el Union Saint-Gilloise conquistó tres títulos y en esta campaña ya disputó 17 partidos, con un gol y una asistencia en la Champions League. Su polifuncionalidad —puede jugar como zaguero o lateral derecho— lo convierte en una opción interesante para Scaloni de cara al futuro.

El destino volverá a reunir a los hermanos Mac Allister, que compartieron vestuario en Argentinos Juniors y ahora vestirán juntos la camiseta de la Selección campeona del mundo y bicampeona de América. Un reencuentro soñado para una familia con ADN albiceleste.