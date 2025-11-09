Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 NOV 2025 | 26º
X
Espectaculos

"Generoso con las p...": Wanda Nara no se contuvo y lanzó una indirecta a la China Suárez

La reacción de la conductora a un comentario sobre el regalo de Icardi reavivó viejas tensiones con la actriz.

Hoy 18:03

Wanda Nara fulminó a la China Suárez al ver el regalo que Mauro Icardi le hizo por su primer aniversario. Todo ocurrió después de que la actriz presumiera el último regalo millonario que el delantero del Galatasaray le hizo por su primer año de novios.

“¿Podré tener un novio más generoso y lindo?”, escribió la China en una de las historias, mientras hacía el unboxing de un Bolso Birkin 25 de la marca Hermes en cuero Togo negro con herrajes en oro mate.

Posteos Posteos

El gesto no cayó bien entre las usuarias “team Wanda”. Tanto es así que una comentó: “Generoso con las p... únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga”.

Lejos de llevar tranquilidad, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) redobló la apuesta con un llamativo comentario. “12 meses”, escribió corrigiendo a su fanática.

TEMAS Wanda Nara

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con Zeballos como figura, Boca le ganó el Superclásico a River, agudizó su crisis y se clasificó a la Libertadores 2026
  2. 2. En Interlagos, Franco Colapinto cerró su labor en la 15ª posición en la Fórmula 1
  3. 3. Consulta tu tiempo y clasificación en la Maratón del Diario El Liberal “60 años de Canal 7”
  4. 4. La Selección Argentina aplastó a Fiji y espera cómodo en los 16avos de final del Mundial Sub 17
  5. 5. Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer e investigan las causas de su muerte
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT