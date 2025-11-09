"Generoso con las p...": Wanda Nara no se contuvo y lanzó una indirecta a la China Suárez

La reacción de la conductora a un comentario sobre el regalo de Icardi reavivó viejas tensiones con la actriz.

Hoy 18:03

Wanda Nara fulminó a la China Suárez al ver el regalo que Mauro Icardi le hizo por su primer aniversario. Todo ocurrió después de que la actriz presumiera el último regalo millonario que el delantero del Galatasaray le hizo por su primer año de novios.

“¿Podré tener un novio más generoso y lindo?”, escribió la China en una de las historias, mientras hacía el unboxing de un Bolso Birkin 25 de la marca Hermes en cuero Togo negro con herrajes en oro mate.

El gesto no cayó bien entre las usuarias “team Wanda”. Tanto es así que una comentó: “Generoso con las p... únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga”.

Lejos de llevar tranquilidad, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) redobló la apuesta con un llamativo comentario. “12 meses”, escribió corrigiendo a su fanática.