Graves disturbios en una cárcel de Ecuador: al menos 27 presos muertos

Fue este domingo en un penal de Machala, en la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú.

Hoy 23:32

Al menos 27 presos murieron este domingo en una cárcel de Machala, en la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú, informó la prensa local, de acuerdo a informes de la policía local.

El hecho ocurrió en la tercera planta del centro penitenciario. "Los primeros indicios apuntan a que las muertes habrían sido producto de asfixia, aunque las causas exactas están aún por determinarse", indicó el portal digital Primicias, que apuntó que al menos 21 presos "fueron encontrados sin vida en el lugar".

Luego, las autoridades penitenciarias elevaron a 27 el número de fallecidos en esa cárcel.

En la madrugada de este domingo murieron allí otros cuatro reos y 33 resultaron heridos, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (Snai) que, sin más detalles, atribuyó ese hecho a la "reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad".

Tras lo que fue otro enfrentamiento entre bandas narco en su intento por controlar el negocio en el recinto, ya se registran cerca de 500 reclusos muertos desde 2021 a esta parte.

Cerca de las 3 de la mañana, hora local, vecinos de la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro, grabaron desde los exteriores los sonidos de disparos, explosiones y gritos de auxilio que salían desde el interior del centro de reclusión.

Equipos de élite de la policía ingresaron "inmediatamente" al penal, capturaron a siete personas que serán judicializadas y retomaron el control tras el amotinamiento, agregó el SNAI.

A finales de septiembre, otra confrontación armada en esa misma cárcel causó 14 muertes, entre ellas la de un funcionario penitenciario.

Según la autoridad carcelaria, los nuevos enfrentamientos se dieron debido a "una reorganización" de algunos reclusos "en la nueva cárcel de máxima seguridad" construida por el gobierno del presidente Daniel Noboa en la provincia costera de Santa Elena (suroeste), cuya inauguración se espera para este mes.

En 2024 los militares tomaron el control de las cárceles del país por orden de Noboa, quien declaró al país en un conflicto armado interno. Sin embargo, en agosto de este año, ocho de ellas, incluida la de Machala, fueron traspasadas a la policía.

La mayor matanza carcelaria en Ecuador se produjo en 2021, cuando más de un centenar de reclusos fueron asesinados en una penitenciaría de Guayaquil (suroeste).

Los presos llegaron a transmitir en vivo y por redes sociales los cruentos enfrentamientos, con cuerpos decapitados e incinerados.