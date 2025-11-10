Central Córdoba empató ante Independiente Rivadavia en Mendoza y sacó boleto a octavos

El Ferro igualó sin goles en su visita a La Lepra y se aseguró un lugar en la próxima fase del Torneo Clausura.

Central Córdoba consiguió un resultado clave al igualar 0-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, reciente campeón de la Copa Argentina, en el marco de la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

En un encuentro parejo disputado en el estadio Bautista Gargantini, el Ferroviario sumó un punto vital que le permitió asegurar una histórica clasificación a los octavos de final, instancia en la que, por el momento, se mediría con River Plate, aunque aún resta una jornada para el cierre de la fase regular.

Con este empate, el equipo dirigido por Omar De Felippe se ubica tercero en la tabla, por detrás de Boca Juniors y Unión de Santa Fe, consolidando una gran campaña en la máxima categoría. En la última fecha, Central Córdoba recibirá a Banfield, con el objetivo de sumar una victoria que le permita cerrar la fase lo más arriba posible.

Cabe recordar que los octavos de final del Clausura se disputarán a partido único y en la cancha del equipo mejor clasificado.