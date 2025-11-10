Central Córdoba visita a Independiente Rivadavia buscando la clasificación a octavos

El Ferro se presenta esta noche en Mendoza ante el flamante campeón de la Copa Argentina. Arranca a las 21.15.

Hoy 08:29

Con la ilusión de dar un paso decisivo hacia su gran objetivo, Central Córdoba enfrentará esta noche a Independiente Rivadavia de Mendoza, desde las 21.15, en el estadio Bautista Gargantini, con el arbitraje de Pablo Echavarría.

El duelo cerrará la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura, y podría significar la clasificación del Ferroviario a los octavos de final.

El equipo dirigido por Omar De Felippe llega con la motivación extra de saber que una victoria le asegurará el pase a los playoffs, gracias a los resultados registrados en la jornada del domingo. Además, un triunfo lo dejaría muy bien posicionado entre los cuatro primeros lugares, lo que le permitiría definir de local en el cruce de octavos (a partido único).

A pesar de la paridad que domina en la Zona A, Central Córdoba podría sellar su clasificación una fecha antes del cierre de la fase regular, algo que marcaría un logro importante en la gestión de De Felippe. Sin embargo, la tarea no será sencilla: enfrente estará el flamante campeón de la Copa Argentina, un Independiente Rivadavia que vive un momento histórico y buscará celebrar ante su gente, pese a no tener chances de avanzar a la siguiente ronda.

En lo futbolístico, el Ferroviario llega en buen momento, con cuatro partidos sin derrotas (dos triunfos y dos empates) y con la confianza alta tras el 1-0 conseguido como visitante frente a Huracán.

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Centurión o Lastra; Sheyko Studer, Leonard Costa y Alejo Osella; Luciano Gómez, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari y Mauricio Cardillo; Matías Fernández; Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván y Brian Cufré; José Florentín y Matías Vera; Lucas Besozzi, Iván Gómez y Matías Perelló; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Con el objetivo a la vista, Central Córdoba buscará esta noche en Mendoza la victoria que le permita asegurarse un lugar entre los ocho mejores.