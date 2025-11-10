EDESE informó cortes programados para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:04

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Martes 11 de noviembre: de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio Villa del Carmen de la ciudad Capital; de 09:00 a 12.00 hs afectando a la localidad de Cuatro Horcones (dpto. Banda) y a la localidad de Maco (por sobre Independencia prolongación); de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de San José de Boquerón, Puesto Nuevo, Ahí Veremos, Santo Domingo y Algarrobal Viejo (dpto. Pellegrini); de 13:00 a 16:00 hs afectando a parte de la la ciudad de Nueva Esperanza (barrios Aeropuerto, Santa Ana, Unión y Progreso, San Francisco, Las Palmiras y El Saladillo).

Miércoles 12 de noviembre: de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios Aeropuerto, Aeropuerto 1° Ampliación y Lomas del Golf de la ciudad Capital; de 09:00 a 12.00 hs afectando a parte del Parque Industrial de la ciudad de la Banda (comprendido entre Obispo Victoria y Los Telares) y a la ciudad de Nueva Esperanza y de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte de la ciudad de La Banda (barrio El Remanso) y a las localidades de San José de Boquerón, Puesto Nuevo, Ahí Veremos, Santo Domingo y Algarrobal Viejo (dpto. Pellegrini).