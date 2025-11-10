Rescatan en Catamarca a santiagueños víctimas de trata laboral

El operativo se realizó en el paraje Dos Pocitos donde tres trabajadores santiagueños fueron hallados en condiciones precarias.

Hoy 09:20

En un operativo conjunto, distintas fuerzas e instituciones de seguridad, llevaron adelante un allanamiento en el marco de una investigación por presunta trata y explotación laboral en la provincia de Catamarca y lograron liberar a al menos tres santiagueños que vivían en condiciones inhumanas.

El procedimiento tuvo lugar en el paraje Dos Pocitos, localidad de Bañado de Ovanta, departamento Santa Rosa, y fue ejecutado por personal de la Unidad de Inteligencia de Gendarmería Catamarca, el Escuadrón Catamarca y la Unidad Criminalística, con el apoyo del RENATRE y la UATRE, además de la Defensoría Pública de Víctimas y el Comité Ejecutivo contra la Trata de Personas y Explotación Laboral del Gobierno provincial. También participaron agentes de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata, dependiente de la Dirección de Derechos Humanos.

Durante el operativo, los efectivos constataron la presencia de tres personas mayores de edad, oriundas de Lavalle, provincia de Santiago del Estero, quienes realizaban tareas rurales en condiciones de vida y trabajo inhumanas.

Tras ser entrevistados por personal especializado, se determinó que los trabajadores serían víctimas de trata con fines de explotación laboral. Por disposición del magistrado interviniente, se ordenó la confección de tres informes socioambientales sobre su situación, además de dejar constancia de las condiciones de trabajo, higiene y seguridad en el lugar.

Finalmente, las autoridades dispusieron brindar acompañamiento integral a las víctimas hasta sus domicilios de origen, mientras que las actuaciones correspondientes fueron elevadas al magistrado actuante para continuar con la investigación.

Las autoridades destacaron que este tipo de procedimientos forma parte de una estrategia nacional de lucha contra la trata y explotación laboral, un delito que continúa afectando a trabajadores rurales en distintas zonas del país.