“Ayer mi hijo hizo feliz a mucha gente y por eso estoy contento”, expresó el papá del Changuito Zeballos tras el Superclásico

Oscar Zeballos dialogó con Radio Panorama y compartió la emoción que vivió tras el gol de su hijo ante River, destacando la fe y el esfuerzo del delantero santiagueño.

Hoy 10:14

Oscar Zeballos, padre de Exequiel “Changuito” Zeballos, habló con Radio Panorama y se mostró profundamente emocionado tras el gol de su hijo en la victoria de Boca sobre River ayer en La Bombonera. Con orgullo y fe, recordó los momentos compartidos con el delantero santiagueño y el esfuerzo que hay detrás de su presente futbolístico.

“Hablamos mucho con Exequiel, él me acompañaba a todos mis partidos. Pasamos tantas cosas juntos que me dice hermano y no papá”, comentó entre risas Oscar, feliz por el gran momento del jugador nacido en La Banda.

Al recordar el gol que abrió el marcador en el Superclásico, confesó que “son segundos… el rebote le queda a él, mirá lo que son las cosas, todo fue un sueño y se hizo realidad”.

El padre del delantero sostuvo que, más allá de la euforia, lo importante es mantener los pies sobre la tierra. “Ayer fue el Boca-River que se ve, son los que hay que aprovechar. Pasarán los años y nos acordaremos de esto, pero hay que seguir y agradecer día a día lo que nos pasa en la vida”, expresó.

También recordó el duro camino que atravesó su hijo luego de las lesiones. “Exequiel pasó por muchas lesiones, días y noches de desvelo, pero hay que seguir. Siempre le decía que nos tenemos que levantar y agradecer a Dios. Uno que tiene fe es así”, contó.

Durante la entrevista, el papá del Changuito admitió que vivió el encuentro con mucha ansiedad. “Yo estaba nervioso, pero tengo que estar un poco tranquilo por cuestiones de salud, ja. Estuve con mis sobrinos y amigos de Exequiel. Todavía no lo vi, solo hicimos una videollamada”, relató.

Con la emoción a flor de piel, dejó un mensaje para todas las familias. “Hay que acompañar a los hijos, ellos sueñan y hay que seguir y acompañar. Hay tiempo, no me digan que no lo hay, yo tuve tiempo y ustedes también pueden tenerlo”, reflexionó.

Finalmente, resumió su felicidad con una frase que emocionó a todos: “Ayer mi hijo hizo feliz a mucha gente y por eso estoy contento”.