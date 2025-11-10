¿Se viene otro Superclasico? Qué tiene que pasar para que River y Boca se crucen en octavos del Clausura

El Xeneize ya está clasificado tras derrotar al Millonario, mientras que los de Núñez están sextos en la zona B y aún necesita de un empate frente a Vélez o depender de otros resultados.

Hoy 15:14

Boca Juniors se quedó con el Superclásico tras vencer por 2-0 a River Plate en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, y logró una doble alegría: aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026 y a los playoffs del certamen. En contrapartida, el Millonario quedó al borde de quedar afuera del torneo continental y todavía no logró sellar su pase a los octavos de final, donde podría volver a cruzarse con su eterno rival.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda, líder de la Zona A, podría cerrar la fase regular en lo más alto de su grupo, lo que lo enfrentaría al último clasificado de la otra zona. En ese escenario, River podría ser ese rival, aunque para que eso suceda deberán darse una serie de resultados combinados.

Las combinaciones que podrían generar otro Superclásico

Para que Boca y River se enfrenten nuevamente en octavos de final, el primer paso será que Boca le gane a Tigre y que River pierda ante Vélez. Pero además, deberán cumplirse otras condiciones: dos de los siguientes tres equipos deberán ganar y uno no:

San Martín, que enfrentará a Aldosivi

Talleres, que visitará a Instituto

Sarmiento, que se medirá con San Lorenzo

Si esas combinaciones se dan, el Millonario podría caer al último puesto de clasificación de su zona y se mediría con el Xeneize, líder del otro grupo. Sin embargo, la definición podría modificarse con el cierre de la jornada de este lunes, cuando finalice la fecha 15.

Más allá de ese posible cruce inmediato, los caminos podrían volver a cruzarse más adelante. Si ambos equipos avanzan, Boca y River quedarían del mismo lado del cuadro, lo que abriría la puerta a un hipotético cruce en cuartos o semifinales, lo que mantendría viva la expectativa de otro Superclásico en instancias decisivas del torneo.