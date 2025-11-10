El CIC San Carlos promovió hábitos saludables entre alumnos de la Escuela N°746

Con el objetivo de fomentar la adopción de rutinas saludables desde la infancia, abordando temas como la alimentación equilibrada, la hidratación, la actividad física y la importancia del descanso.

Hoy 15:25

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, desarrolló un taller sobre hábitos saludables en la Escuela N°746 “Mercedes Ruiz de Arzuaga”, destinado a alumnos de 2° y 3° grado.

La actividad fue organizada y llevada a cabo por el personal del CIC San Carlos, con el objetivo de fomentar la adopción de rutinas saludables desde la infancia, abordando temas como la alimentación equilibrada, la hidratación, la actividad física y la importancia del descanso.

Además, durante la jornada se realizaron controles de salud a los estudiantes, que incluyeron la medición de peso, talla, perímetro cefálico, saturación de oxígeno (SPO2) y pulso, con el fin de acompañar el seguimiento del crecimiento y desarrollo infantil.

El secretario de Salud, Dr. Julio César Scabuzzo, destacó: “La educación en salud desde la escuela es fundamental para formar generaciones más sanas y conscientes. Estos talleres fortalecen el vínculo entre la comunidad educativa y el sistema de salud municipal.”

Estas acciones se enmarcan en las políticas impulsadas por el intendente Roger Elías Nediani, orientadas a promover la prevención, el bienestar y la formación integral de los niños y niñas de nuestra ciudad.