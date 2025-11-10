Hubo un incendio en una tribuna de la Bombonera tras el Superclásico y tuvieron que trabajar los bomberos

Un grupo de bomberos ayudó a controlar la situación que tuvo lugar en la segunda bandeja sur. No hubo heridos.

Hoy 20:30

Un día después del Superclásico entre Boca y River, un incendio se registró este lunes en una de las tribunas de La Bombonera, aunque fue rápidamente controlado por una dotación de bomberos que trabajó en el lugar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó la Subsecretaría de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires, el fuego se originó en papeles y restos del festejo que habían quedado tras el partido disputado el domingo. Las llamas afectaron unos 50 metros de ancho en la segunda bandeja sur del estadio Alberto J. Armando.

Los bomberos actuaron de inmediato dentro del estadio y también desde una de las torres externas, utilizando mangueras a distancia para contener las llamas. Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños estructurales de consideración.

El hecho fue controlado en pocos minutos y las autoridades confirmaron que la situación no representó peligro para el estadio ni para las personas presentes en el lugar. Se investigan las causas del incendio, que habría sido accidental y relacionado con el material inflamable que quedó tras el clásico del domingo.