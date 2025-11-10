Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 NOV 2025 | 24º
X
Locales

Los niños del Jardín Virgen de Loreto celebraron el Día de la Tradición con la leyenda de “La Telesita”

La comunidad de docentes acompañó a los niños en este día tan especial.

Hoy 21:57

En el marco del Día de la Tradición, los pequeños del Jardín Privado Virgen de Loreto protagonizaron una emotiva jornada llena de música, color y orgullo santiagueño. Acompañados por sus docentes, los niños representaron la leyenda de “La Telesita”, una de las historias más queridas del folclore local.

Durante la presentación, los alumnos bailaron chamamé, gato y chacarera, interpretando los ritmos típicos de Santiago del Estero y manteniendo viva una herencia que se transmite de generación en generación. “La tradición vive en las historias que pasan de boca en boca, en las canciones que se cantan al calor del fuego y en los bailes que hacen vibrar el suelo santiagueño”, expresaron desde la institución.

jardin de loreto jardin de loreto

El encuentro fue una celebración del valor de lo propio, una invitación a mirar atrás para entender quiénes somos y hacia dónde queremos ir. “Celebrar la tradición es transmitir a nuestros niños el respeto, la solidaridad y el amor por esta tierra que nos une”, destacaron las maestras.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Se me fue la mano”: la frase del principal acusado que marca la investigación por la muerte de Emilse Barrera en Frías
  2. 2. Central Córdoba empató ante Independiente Rivadavia en Mendoza y sacó boleto a octavos
  3. 3. "Generoso con las p...": Wanda Nara no se contuvo y lanzó una indirecta a la China Suárez
  4. 4. Conductor se descompone, pierde el control de su vehículo y choca violentamente contra un poste
  5. 5. Messi visitó el Camp Nou por primera vez tras su despedida y le hizo un inesperado guiño al Barcelona
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT