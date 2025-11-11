Tras la clasificación de Central Córdoba, De Felippe analizó el momento del equipo y habló de su continuidad en el club

El entrenador ferroviario expresó sus sensaciones en conferencia de prensa luego del empate sin goles ante Independiente Rivadavia en Mendoza que clasificó al Ferro a los octavos de final del Clausura.

Hoy 10:52

El entrenador de Central Córdoba, Omar De Felippe, analizó el empate sin goles ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, resultado que aseguró la clasificación del Ferroviario a los octavos de final.

El técnico se mostró conforme con el rendimiento del equipo en un partido que calificó como “muy disputado”. “El punto está bien, me gustó el equipo cuando supo manejar la pelota. Cambiamos la formación teniendo en cuenta que enfrentamos a un equipo con transiciones muy rápidas y con un jugador desequilibrante como Villa. Nos defendimos bien, con la pelota nos faltó precisión y profundidad para abrir el partido”, analizó el DT.

De Felippe destacó además el trabajo de sus jugadores. “Contento con la campaña y con los pibes que meten y van para adelante”, expresó con orgullo.

De cara a los playoffs, el entrenador remarcó el valor del esfuerzo realizado: “Trataremos de competir de la mejor manera y dejar a Central Córdoba arriba. Cuando volvimos, el equipo peleaba el descenso y la situación era muy compleja. Con muchos inconvenientes, pero de a poco fuimos trabajando. Lo fundamental es el día a día con los pibes que dejan todo”.

El DT también recordó los objetivos trazados al asumir y el crecimiento del equipo desde entonces. “Teníamos la ilusión de clasificar a la Sudamericana, pero lamentablemente no se pudo. Hay que disfrutar este momento. Cuando llegamos, la idea era salvarnos del descenso y terminamos jugando Copa Libertadores y Sudamericana. Todo esto es para la gente de Central Córdoba que siempre nos acompañó”, afirmó.

Por último, De Felippe se refirió a su continuidad en el club y al futuro del proyecto: “Estamos bien, estamos cómodos. Hubo un temita la semana pasada que ya se solucionó. No queremos hablar de nada raro y poner toda la energía en el juego. Lo importante es tener un proyecto previsible para sostenerlo en el tiempo. Se vivieron momentos muy lindos en el club, pero no sucederá todos los años. Hay que sostener el proyecto de cara a lo que viene”, cerró el entrenador.

Con la clasificación asegurada, Central Córdoba buscará cerrar la fase regular con una victoria ante Banfield, antes de encarar una nueva instancia histórica para el club.